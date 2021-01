Descontento y frustración es el sentimiento que embarga a las 108 familias que componen este proyecto habitacional, muchas de las cuales durante 12 años han luchado por el sueño de la casa propia.

Aysen.- Su molestia manifestó el alcalde Luis Martínez a lo que calificó como “una total falta a la verdad”. Esto, en directa alusión al nulo avance que ha presentado el proyecto habitacional CNT El Calafate-Patagón en Puerto Aysén, cuyos trabajos de compactación dinámica ya deberían estar en ejecución.

Es así que en los últimos días, desde la Entidad Patrocinante Municipal de Aysén -equipo técnico y social que ha acompañado y apoyado a estos dos comités de vivienda, respecto a diseño, elaboración y postulación de subsidios-, se solicitó al Serviu una visita al terreno para conocer el estado de avance de los trabajos. Sin embargo, a día de hoy estos aún no han iniciado.

De esta manera, el edil aysenino reclama al seremi de vivienda y Serviu la falta de seriedad respecto al tratamiento de la información sobre los procesos que se deben ejecutar para la habilitación del terreno y los plazos que han sido postergados. Confusiones que se producen entre los mismos servicios y que terminan afectando a las 108 familias que componen El Calafate-Patagón.

“Al ver que el trabajo no estaba avanzando de la forma en que estaba planificada, las dirigentas manifestaron su preocupación. Se reunieron con el diputado Miguel Ángel Calisto, quien a su vez obtuvo una audiencia con el subsecretario de Vivienda, en que estuvo presente nuestra Entidad Patrocinante (EPM). Ahí se dieron cuenta que no se está trabajando en el terreno”, explicó Martínez Gallardo.

“La secretaría ministerial de Vivienda y el Servicio de Vivienda y Urbanismo han faltado a lo comprometido. Ya tuvimos a la gente reclamando en las calles, nos sentamos todos a conversar buscando soluciones, mejorando los tiempos de ejecución y, especialmente, diciendo que nos íbamos a decir sólo la verdad. Y ahora aparecen con esta mentira, donde ni siquiera tienen hecho el contrato con la empresa que realizará la obra”, señaló ofuscado el edil.

Ello, en directa relación a lo acontecido en septiembre de 2020, en que ambos comités -El Calafate y Sueño Patagón-, se enteraron que la licitación, que estaba en sus últimos días previo al inicio de construcción de sus viviendas, fue bajada. Dado que desde la seremi de Vivienda habrían determinado incorporar una nueva etapa al proceso denominada “compactación dinámica”, la cual asegura un terreno más firme, pero que significa prologar por casi un año adicional lo proyectado. Instancia que no fue comunicada con anterioridad a los integrantes de estos Comités ni a la Entidad Patrocinante del municipio aysenino.

De ahí en más, se efectuaron una serie de reuniones, en que las dirigentas, alcalde, concejales y la EPM, conjuntamente a los representativos de la seremi y Serviu expusieron los argumentos y puntos de vista, la que concluyó con el compromiso por parte de Vivienda a reducir los plazos de compactación dinámica a seis meses y mejorar el estándar de las futuras casas, entre otros.

Sin embargo, a cuatro meses de esto no ha habido avances. “Si tienen miedo por qué no nos dicen y nosotros ponemos la cara. No tengo ningún problema en ir de cara a las personas, de cara a los servicios porque eso es lo que me caracteriza. Yo voy a defender a estos comités y voy a defender a cualquier comité de Aysén porque estamos hablando de personas, son familias, no son números que están dejando fuera”, enfatizó la máxima autoridad comunal.

El descontento se debe, además, porque la información fue dada a conocer por la empresa contratista que está en el terreno, que hoy está trabajando para los comités habitacionales con quienes se compartirá el paño de aproximadamente 15 hectáreas. No así para el CNT El Calafate-Patagón, quienes han esperado 12 años por ver cumplir el sueño de la casa propia.

“De otra manera, no nos hubiésemos enterado. Hubiésemos visto cómo se construye un comité al lado. Quiero saber por qué de 4 mil millones se pasó a 10.000 millones de gastos en la etapa de preparación del terreno, y ni siquiera están trabajando en los comités que patrocinamos como EPM. Aquí hay una cuestión que hay que aclarar porque cuando no se dice la verdad, hay que atenerse a las consecuencias”, expuso el alcalde.

“Ana Hernández y Viviana Benavides, presidentas de los comités, son tremendamente trabajadoras, respetuosas. No queman neumáticos, no insultan a nadie. Entonces, si la forma respetuosa no vale, y la otra sí, que nos digan y trabajamos de esa manera. Yo hago un llamado al seremi para que el lunes esté dando la cara a estas familias, tiene que estar aquí en Puerto Aysén. Se trata de familias, los del lado, los de acá y también los de allá, al final son todos ayseninos. Acá se tienen que hacer las casas, y se tienen que hacer de la mejor manera”, finalizó.