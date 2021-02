Gobernador Manuel Ortiz y el Presidente del CORE Sergio González se reunieron con familiares el pasado domingo.

Aysen.- Hilda Maripillán y Alfredo Chodil son una pareja de adultos mayores que han vivido por muchos años literalmente arriba de un cerro, ubicado en el sector rural en Valle Pangal Alto de Puerto Aysén. Ellos son una pareja esforzada que cotidianamente hacen su trayecto de casi 900 metros a caballo y en constante riesgo al no tener un camino habilitado para su traslado.

El Gobernador de la provincia Manuel Ortiz en una visita que hiciera hace algunos meses donde está ubicada su actual vivienda conoció la manera de vivir de estos dos adultos mayores, al ver las precarias condiciones de habitabilidad se coordinó con instituciones para poder otorgarles un mejor lugar donde poder vivir.

Macarena Díaz nieta de los adultos mayores tras conversar con las autoridades manifestaba su tranquilidad por el compromiso asumido “La verdad que ahora un poco más tranquila por el asunto de la casa, ya que quedamos con una fecha estipulada que no puede pasar más allá de marzo y como familia también nos comprometimos a hacer todo el tema de papeles para que no nos encontremos con ningún imprevisto al momento que comiencen a realizarse los trabajos”.

El Presidente del CORE Sergio González acompañó al Gobernador a esta reunión en terreno y quién valoró este encuentro “La verdad que habíamos comprometido en la última reunión que tuvimos con autoridades y obviamente con familiares el compromiso de poder venir acá a este sector y poder conversar con los familiares que de alguna forma han planteado una forma distinta de llevar la vivienda de emergencia hasta el lugar donde vive la señora Hilda y su marido”.

Finalmente Manuel Ortiz Gobernador afirmo que los compromisos asumidos se cumplirán “Como Gobierno siempre lo hemos dicho los compromisos se tienen que cumplir y se deben cumplir, porque esa es la instrucción que tenemos del Presidente de la República, hemos vivido un año distinto en Chile que por algunas y diferentes razones se han postergado algunas situaciones tan excepcionales como es lo de la señora Hilda y su esposo, por lo tanto el compromiso de nosotrosnde tenerle su casita está, ya la tenemos, en conjunto con CONAF se trabajó y ahora tenemos que llevarla hasta donde ellos viven (800 metros de altura) donde tenemos que coordinarnos para poder cumplir en el próximo mes de marzo”.