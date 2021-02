Junto con evidenciar enormes gastos en pandemia y contradicción en discurso de austeridad del Gobierno, el Concejal Fabián Aniñir también acusa abandono del ejecutivo con Islas Huichas.

Aysen.- Nuevamente Islas Huichas, en la comuna de Aysén, vive una situación que históricamente le ha afectado y que el Gobierno a juicio del Concejal Fabián Aniñir, no ha abordado de la manera correcta. Se trata del suministro de agua potable, sobre todo en esta época de verano, cuando año a año se genera escases del vital elemento producto de las buenas condiciones climáticas.

Aniñir, afirmó que, esta es una problemática que está en conocimiento de las autoridades del MOP, en particular del Seremi de esta cartera de Gobierno, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH) y de la representación del Presidente Piñera en la zona, la Gobernación Provincial de Aysén.

“La verdad es que resulta impresentable que, a más de dos semanas que el APR de Islas Huichas por parte de su directiva le han informado mediante un documento a las distintas autoridades del sector, en este caso, al Seremi del MOP, al director de la DOH, a la misma Gobernación Provincial, que es quien toma este tema normalmente. Es así que, la directiva del APR y debido al clima imperante, han tomado la decisión de hacer un racionamiento del agua potable en la población de Islas Huichas, por un tema que ya todos sabemos. Todos los años Islas Huichas tiene este problema en torno al agua, por lo tanto, el APR se adelanta, indicando que están teniendo problemas y por lo tanto van a tomar esta medida de racionamiento”.

Más de dos semanas de conocimiento de esta grave situación tendrían las autoridades regionales y provinciales, pero mayor gravedad aun es el alto costo que estaría decidiendo pagar por llevar agua a la Isla, teniendo en la zona una maquina desalinizadora, que le costó al Gobierno más de 300 millones de pesos y producir agua con ese elemento seria tres veces más barata que trasladarla, considerando además, que estamos en pandemia y el ahorrar recursos del Estado es fundamental, aseguró el Concejal Fabián Aniñir.

“A dos semanas de ocurrido esto, nadie, ninguna autoridad ha tomado contacto con la directiva del APR para abordar el tema, esa situación a mí me parece impresentable. Peor aún más impresentable todavía es el hecho de que cuando la directiva del APR toma contacto en estos días y al no tener respuesta por parte de las autoridades competentes, toma contacto con la DOH, se le indica que la acción que están tomando es buscar un oferente, buscar un proveedor de agua para llevar agua desde el continente a Islas Huichas. Considerando que, existe una planta de osmosis inversa entre Puerto Aguirre y Caleta Andrade, una planta que genera agua potable, que costó más de 300 millones de pesos, que se inauguró hace unos siete u ocho años y que es capaz de generar entre diez y doce metros cúbicos por hora de agua potable de buena calidad”.

Aniñir, agrega que, “el consumo por día de la comunidad de Islas Huichas es de alrededor de 130 metros cúbicos, por lo tanto, 12 horas que funcione la planta, da perfectamente para que se abastezca la población y salir de esta situación. El valor para generar agua a través de la planta de osmosis inversa es de 3 pesos el litro y sin embargo comprar agua y enviarla en una embarcación, sale 12 pesos el litro. Por lo tanto, es evidente que no existe ninguna coherencia al minuto de ver la información que se les está entregando por parte de la directiva del APR, no hay ninguna coherencia para tomar una decisión. Si la directiva del agua potable rural les están diciendo, por el conocimiento que ellos tienen, que son capaces de generar agua, que solamente necesitan insumos para poder manejar la planta, para hacer la mantención. Sin embargo, lo que ha pasado aquí es que, la autoridad de Gobierno toma los papeles anteriores, se compra el agua, sale tanto y paga una millonada de plata, cuando la solución la tienen las mismas personas, la misma directiva, los mismos coterráneos de la isla”.

Toda esta situación, “me parece absolutamente impresentable, sobre todo en este tiempo, donde estamos en una pandemia y los recursos hay que cuidarlos. En ese sentido, por parte de la directiva del APR han sido súper coherentes y han definido que en vez de hacer ese tremendo gasto en dinero, ellos tienen la solución en las manos y la autoridad no la ha querido mirar”, sentenció Fabián Aniñir, Concejal de la comuna de Aysén.