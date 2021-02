La primera etapa de la vacunación masiva contra el Covid-19 arrojó resultados positivos en Aysén.

Aysen.- El día 3 de febrero comenzó el proceso de inoculación para adultos mayores en todo el país, a menos de un año que comenzaran los contagios del coronavirus.

La provincia de Aysén no quedó exenta ante este histórico momento de la salud pública, Manuel Ortiz Gobernador de la Provincia al visitar el hospital de Puerto Aysén entregaba un balance al respecto “Hemos iniciado esta gran cruzada nacional histórica para nuestro país y principalmente para nosotros los habitantes de la provincia de Aysén, lo iniciamos el miércoles 3 de febrero junto al Doctor Rabí, quien es el director del Hospital en la biblioteca municipal de nuestra ciudad con algunas personas que asistieron con un poquito de temor, pero que poco a poco mientras el tiempo avanza las personas han ido adquiriendo la confianza necesaria para ir concurriendo a cada uno de los centros vacunatorios distribuidos en la provincia”.

En la ocasión la autoridad provincial hacía un llamado a no descuidar las medidas preventivas para controlar el Covid-19 en la provincia “Quiero hacer un llamado a toda la comunidad a tener en cuenta que esto no se termina, las medidas de seguridad se tienen que seguir manteniendo, las medidas sanitarias tienen que seguir siendo aplicadas todos los días”.