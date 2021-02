A las 05:00 de la mañana de este jueves 18 de febrero la comuna de Aysén avanza s fase.

Aysen.- En las próximas horas Puerto Aysén rural, Puerto Chacabuco e Islas Huichas avanzan a la Fase 3 del Plan Paso a Paso, esto fue valorado por el Gobernador de Aysen Manuel Ortiz “Hoy nuestra comunidad y todos los que hemos hecho este esfuerzo, estamos a punto de ingresar a la fase 3, lo que significa que los sábados y domingos se van a flexibilizar las medidas sanitarias, pero nuestra comunidad debe seguir tomando todos los resguardos como lo hemos tomado hasta ahora, creo que es el mejor ejemplo que cuando una comunidad se compromete hacia un mismo objetivo de poder salir adelante de este confinamiento que nos tocó vivir y nos queda como experiencia”.

La tercera etapa es la Preparación (paso 3), donde se suprime la cuarentena los fines de semana y las personas tienen más libertades para hacer actividad física.

¿QUÉ PUEDE FUNCIONAR EN MI COMUNA?

Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público.

Comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna sin cuarentena.

Establecimientos de educación escolar, jardines infantiles y salas cuna.

Atención de público en restaurantes y cafés en espacios abiertos y en lugares cerrados con ventilación adecuada. Siempre con 2m. lineales entre mesas (bordes) y sin música.

Los lugares deportivos cerrados y gimnasios, con ventilación natural permanente. Los asistentes deben ingresar y salir por cohortes que no pueden interactuar entre sí. No puede haber más de 5 personas en una misma sala, y en la sala de máquinas se debe cumplir una persona cada 8m2. Siempre mantener 2 metros de distancia.

Actividades con público, respetando los aforos máximos y las condiciones de acuerdo al tipo de evento.

Todo lo que funcione, debe ser siguiendo los protocolos establecidos.