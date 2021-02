Gracias al programa Yo Emprendo, financiado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, se han podido desarrollar 109 pequeños negocios en Puerto Aysén, Villa Mañihuales y Puerto Chacabuco.

Aysen.- Vía remota se han llevado a cabo distintas actividades para dar cierre a los programas Yo Emprendo, que han sido ejecutados en la comuna de Aysén y donde han participado emprendedores y emprendedoras de Puerto Aysén, Villa Mañihuales y Puerto Chacabuco.

Son 109 los usuarios y usuarias que finalizaron exitosamente este programa orientado a personas con características emprendedoras, que tienen una idea de negocio o desarrollan una actividad económica incipiente, en distintos niveles, por lo que requieren apoyo para potenciar sus iniciativas.

Los participantes del programa Yo Emprendo recibieron capacitación y asesoría técnica de manera remota a través de sesiones en plataformas digitales y llamados, junto con el financiamiento de un plan de negocios, lo que les permitió adquirir herramientas e insumos para optimizar las labores propias de los emprendimientos que desarrollan.

Dominique Bräutigam, Directora Regional del FOSIS en Aysén, destacó el compromiso de los emprendedores de la comuna de Aysén y aseguró que “hemos trabajado y apoyado a distintas familias en sus emprendimientos y en esta oportunidad queremos destacar la exitosa ejecución que se ha desarrollado en la comuna de Aysén, ya que hemos apoyado a 109 familias quienes han participado de los programas Yo Emprendo Semilla del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, Yo Emprendo Básico, Yo Emprendo Avanzado y Yo Emprendo Discapacidad; con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus familias y donde hemos podido llegar como estado a contribuir y activar la economía, como nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera.”

Marisa Ovando de Puerto Aysén tiene un emprendimiento de librería y bazar, el cual ha podido potenciar gracias al proyecto. “Estoy muy agradecida del FOSIS por todo el apoyo que me han brindado y por las herramientas de trabajo que me han entregado: Guillotina, anilladora, termolaminadora, equipo para venta de helados, repisas y un computador que me hacía falta porque en este sector, a pesar de que el año pasado estuvo cerrado el colegio, tuve harto movimiento con los niños por la descarga de materia para seguir sus planes de trabajo de colegio y fotocopiado. FOSIS ha sido un gran apoyo en cuanto a la sabiduría y enseñanzas que nos han dado las capacitaciones, tener nuevas experiencias con compañeros de trabajo y que entre nosotros mismos nos demos ideas y apoyo para seguir adelante.”

Cabe mencionar que gracias a las distintas modalidades del programa Yo Emprendo se ha podido entregar apoyo a familias que son parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, personas en situación de discapacidad o cuidadores de estas y a pequeños emprendedores que desarrollan sus negocios en distintos niveles.