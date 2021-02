Con motivo de evitar aglomeraciones para prevenir los contagios por coronavirus, la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de Aysén invita a los vecinos y vecinas de la comuna, propietarios de vehículos livianos, a realizar el pago del Permiso de Circulación del año 2021. Prefiriendo para estos efectos la plataforma dispuesta en el sitio web del municipio www.puertoaysen.cl o en caso contrario, dirigirse hasta la Casa Edilicia (Esmeralda #607) en horario de 09:00 a 13:00 horas. Cabe destacar que el plazo culmina el próximo 31 marzo.

Puerto Aysen.- Mabel Velásquez, titular de transportes en la comuna porteña, explico que este proceso se realiza todos los años y es ahí donde radica el llamado a que “no se deje para última hora”. Realizando la invitación a los vecinos a preferir el pago on-line dispuesto en la página web del municipio aysenino “ante esta pandemia y estamos tratando de evitar más contagios para que la comuna también avance de fase o mantengamos la actual. Así es que, hacerles el llamado a usar los medios electrónicos y quienes no puedan acceder porque no han pagado antes en la comuna puedan dirigirse a nuestra Dirección de Tránsito”.

Respecto a la documentación requerida la personera municipal, indicó que se requiere contar con “el Permiso de Circulación anterior cancelado o el último permiso que tengan, en caso de que estén atrasados, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), la Revisión Técnica y Certificado de Emisión de Gases al día y en el caso de que sea un vehículo trasladado de otra comuna tiene que traer el padrón con dirección de la comuna y en caso de que no tenga domicilio en Aysén tiene que traer algún certificado que acredite su condición de residencia”, para estos efectos, Velásquez explicó que puede utilizar un certificado emitido por una Junta de Vecino o la boleta de algún servicio básico.

Finalmente, la directora de Tránsito recalcó que la necesidad de acreditar el domicilio corresponde a resguardar la legislación vigente en materia tributaria, ya que las regiones de Aysén y Magallanes cuentan con un régimen que permite una disminución en el pago de permisos de circulación distinto al resto del territorio nacional. Sin embargo, esto es exclusivo para habitantes de las zonas antes mencionadas.