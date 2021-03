Después de sortear diferentes obstáculos la maquinaria finalmente pudo desarrollar las faenas necesarias para la formulación de este importante proyecto.

Aysen.- Tras una nueva jornada de municipio en terreno, el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo, se constituyó en Islas Huichas para revisar diversas inquietudes de los vecinos y vecinas de este sector insular de la comuna. Instancia en la que aprovechó de recorrer junto a los dirigentes deportivos el avance que presentan las mecánicas de suelo que permitirán concretar el proyecto de Estadio para Puerto Aguirre. Un compromiso adquirido por el líder comunal con los deportistas hace un año y que desde esa fecha ha presentado importantes avances para generar una propuesta robusta y que cumpla con el anhelo de los isleños.

Frente esto, el alcalde Martínez destacó que, si bien existió un diseño anterior, este no era posible de realizar en la Isla por lo que, tras el compromiso adquirido con los deportistas, surgió la idea de realizar una iniciativa que fuera viable y financiable para su concreción. Sin embargo, un paso importante en ese sentido tenia relación con los estudios de suelo, los cuales debido a la pandemia habían sufrido contratiempos y que incluso, con el problema de agua presente en la localidad se efectuaron los esfuerzos necesarios para que la maquinaria pueda trabajar y así tener en tres meses más los resultados que permitan elaborar las especialidades aptas al tipo de suelo.

El edil además añadió que “esperamos que durante este año 2021, a finales podamos tener un proyecto terminado y RS en la Mideso para ir ya a buscar financiamiento al gobierno regional en el próximo año 2022. Así es que, si todo va bien y este cronograma no tiene algún traspié, el año 2022 pudiésemos estar con los recursos y construyendo el estadio en Puerto Aguirre porque esto es realidad, esto se está haciendo de cara a la gente con los deportistas y es por eso que hoy también han venido varios de ellos a poder ver cómo están los avances de cada uno de los trabajos que vamos a ir haciendo durante este año en este lugar”.

Para Carlos Formantel, presidente y representante local de la Asociación Nacional de Futbol Rural (ANFUR) este hito es “súper importante y gratificador porque los deportistas sienten que puede estar el sueño ya el próximo año. Hoy día está concreto este sueño y la gente disfrutará de esta nueva construcción y seremos felices los deportistas, sobre todo los niños”.

Finalmente, Maribel Álvarez, dirigenta del Deportivo Escuela de la localidad insular enfatizó que “por años se ha pedido esto y no se ha podido lograr y hoy en día gracias al alcalde se puede decir, porque él es el que viene siempre, vamos a tener este sueño. Así que agradecida por eso porque nosotros como deportistas, acá, es muy importante para nuestro futuro y nuestros hijos que igual tienen el anhelo de jugar en pasto sintético. Nos da tranquilidad y nos da esperanza de que vamos a tener nuestro estadio”, concluyó Álvarez.