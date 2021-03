Durante el mediodía de este lunes en el reporte diario que entrega el Ministerio de Salud se dieron a conocer los nuevos cambios del Plan Paso a Paso para las comunas del país, en ese sentido se informó que la comuna de Aysén (Puerto Aysén, Villa Mañihuales e Islas Huichas) avanzan al Paso 4 Apertura Inicial a contar del próximo jueves 4 de marzo a las 05 de la mañana.

Aysen.- Al respecto el Gobernador de Aysén señalo “Hemos recibido con mucha tranquilidad este nuevo anuncio del Ministerio de Salud, esto es producto de que los habitantes de la comuna han entendido el mensaje que entregamos a diario por los distintos canales oficiales o medios de comunicación, que es ser cuidadoso con nosotros mismos para poder cuidar a nuestros pares, ahora con el avance en el Plan Paso a Paso hay más libertades de poder realizar algún tipo de actividad, pero no hay que olvidar las medidas sanitarias para evitar los contagios por Covid-19 y así no volver a repetir la Cuarentena que vivimos hace algunas semanas”.

Algunas de las actividades que se pueden realizar en este nuevo paso son:

Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 23:00 y las 05:00 horas salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o funeral.

Puedes ir a trabajar si es que el lugar de trabajo no está en una comuna en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial, y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.

Tener reuniones sociales en residencias particulares, o lugares públicos abiertos, con máximo 30 personas en total, y nunca en horario de toque de queda.

Asistir a restaurantes, en espacios al aire libre o cerrados con ventilación. En grupos de máximo 6 personas.

Realizar actividad deportiva. En espacios abiertos, en grupos de máximo 50 personas. En espacios cerrados y gimnasios, asistir por cohortes, y mantener siempre la distancia de 2 m. entre personas. En espacios abiertos, en grupos de máximo 50 personas. En espacios cerrados y gimnasios, asistir por cohortes, y mantener siempre la distancia de 2 m. entre personas.

Más información en https://www.gob.cl/pasoapaso/