Así mismo, la autoridad realizó un llamado para crear una mesa de trabajo que permita abordad esta materia en pos de una solución definitiva para la localidad.

Aysen.- Debido a los problemas generados en los canales normales de distribución de agua en la zona insular de la comuna de Aysén, el alcalde Luis Martínez Gallardo, se constituyó en Islas Huichas para abordar una situación que se repite año a año en la localidad, sin embargo, en esta oportunidad la falta de petróleo para operar la planta de ósmosis que maneja el Comité de Agua Potable Rural (APR) complejizó aún más el panorama, por lo que, tras las gestión alcaldicia y el aporte de privados se puso a disposición de los vecinos 2000 litros de este recurso que podrán aportar en la producción de agua local por cerca de 20 días.

Al respecto, la primera autoridad de la comuna de Aysén, explicó que esta era “una visita muy importante porque uno de los de los sentidos que tenía este viaje rápido que hicimos, era justamente bien este problema que se estaba generando con el agua antes de que sea una Emergencia Sanitaria, venir y ponernos a disposición del Comité de Agua que administra este sistema y lo hace muy bien, el problema aquí pasaba por otra cosa, porque no hay agua que venga por el sistema normal y necesitamos producir agua. Operar la planta para poder estar trabajando meses se les hace inviable, por eso ellos dicen, saben necesitamos que al menos nos ayuden a pagar la cuenta cuando tenemos que producir agua en emergencia”.

A lo que, agregó que tras las gestiones realizadas con algunas empresas se pudo llegar hasta la zona con 2000 litros de petróleo. Junto con ello, además indicó que después de conversar con el proveedor de combustible en la zona, este señaló que la próxima semana el servicio estará normalizado en la localidad, pero realizó un llamado a todos los actores sociales y políticos porque a su juicio “tenemos que ver de qué forma no sufrir cada año el problema de agua aquí en Islas Huichas y cómo se soluciona, que la planta la podamos hacer funcionar con un combustible más económico y más veces”.

Por ello, el alcalde comentó que, tras dialogar con la Intendenta, Margarita Osses ha solicitado la creación de una mesa de mesa de trabajo en la que se pueda incluir a los actores relevantes de Puerto Aguirre, Estero Copa y Caleta Andrade, así como también, con la participación del Ministerio de Obras Públicas y el propio municipio para abordar una solución integral que permita zanjar este histórico problema en la localidad costera.

Finalmente, el presidente del APR de Islas Huichas, Héctor Medí, destacó que “nosotros cuando ocurre esta emergencia enviamos un oficio a las autoridades regionales, dijeron que sí, que lo van a ver, pero hasta en el minuto no hemos tenido respuesta. Ayer tuvimos una reunión con el alcalde, nos vino a dar una buena noticia, nos gestionó 2000 litros de petróleo que estarían llegando prácticamente hoy día, a más tardar mañana y eso nos va alivianar inmensamente, ya salimos del apuro con la emergencia. Porque el problema es que petróleo acá en la isla no hay, la planta ya está trabajando sobre 20 días con puros recursos del Comité, estaba funcionando con la planta gracias a Dios y no hemos tenido problemas de agua al momento”, sentenció en encargado del vital elemento en la localidad costera.