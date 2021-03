Este miércoles 3 de marzo se cumple un mes de la campaña Yo Me Vacuno.

Aysen.- Un enorme despliegue tanto humano como técnico se ha sumado a la campaña Yo Me Vacuno en la provincia de Aysén. Recordar que el pasado miércoles 3 de febrero se daba inicio a nivel nacional de esta importante campaña de inoculación masiva principalmente iniciándose con adultos mayores. Los primeros días fue lento el proceso, pero a medida que pasaban los días la población objetivo se acercaban con muchísima confianza a los distintos centros de vacunación dispuestos en la provincia de Aysén, donde la alianza con los distintos municipios ha sido fundamental para la realización de esta.

Manuel Ortiz Gobernador de Aysén señalo “Se cumple un mes desde que se inició este histórico proceso de vacunación en nuestro país, recuerdo esa mañana del 3 de febrero cuando iniciamos en la biblioteca municipal el proceso de vacunación con los adultos mayores de 90 años, que fue el primer paso que dimos en este proceso tan importante para nuestro país y esto se debe a la tremenda gestión que hizo el Presidente Sebastián Piñera desde el mes de mayo del 2020 preocupándose de que este momento iba a llegar para mejorar la calidad de vida de los chilenos”.

Del importante rol que ha cumplido el personal de salud la autoridad provincial indicaba “Ha sido una tarea titánica donde el servicio de salud ha llevado en sus hombros la gran tarea y la gran misión de poder cumplir con los compromisos que hemos hecho como gobierno y en ese sentido quiero felicitar a cada uno de los integrantes de la red de salud de la provincia quienes han inoculado a nuestros adultos mayores”.

El Gobernador de Aysén hacia un llamado a los adultos mayores que aún no se han vacunado por algún motivo a acercarse a los distintos centros vacunatorios de Aysén “Quiero hacer ese llamado para aquellos que siguen rezagados que se acerquen a los centros de vacunación que tenemos disponibles de acuerdo a la calendarización, no quiero dejar pasar para hacer un llamado a aquellas familias que tienen adultos mayores que los motiven a ellos, porque es darle más vida”.

Compartimos un balance de personas mayores de 60 años vacunadas hasta el martes 2 de marzo de 2021:

Aysén: 3783, Cisnes: 884, Guaitecas: 210