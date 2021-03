Bajo el lema de Naciones Unidas “Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”. En la alocución inicial Adriana Mancilla activista del movimiento feminista, se refirió al rol de las mujeres líderes señalando : “ las mujeres estamos en la primera línea de la crisis sanitaria como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras en la educación y en las organizadoras comunitarias, porque somos capaces y eficaces en esta lucha y en todas las luchas que nos tocan.

Aysen.- Este 8 de marzo en Chile, después de un año de pandemia donde hemos perdido la calle, la plaza, la comunidad, la amistad, los abrazos, los besos y cómo si fuera poco nos impusieron un toque de queda….

… aquí y ahora a las mujeres nos toca resistir y liderar, , nos toca seguir sosteniendo la vida y la salud aquí y allá seamos o no científicas, doctoras, enfermeras, nosotras sostenemos la vida como limpiadoras, educadoras, profesoras, madres, abuelas o vecinas , sostenemos la vida y la salud junto a todas las trabajadoras- con o sin sueldos- junto a nuestras compañeras , familiares y amigas porque nos sostenemos las unas a las otras y debemos seguir así , apoyándonos, trabajando y luchando juntas , solo unidas lograremos una sociedad más igualitaria, solo unidad construiremos entornos inclusivos, seguros y sostenibles. En esta intervención Adriana resaltó que “ Por un futuro igualitario seguiremos resistiendo y liderando, porque aún en tiempos de encierro algunas enjauladas vemos, oímos, olemos lo que pasa fuera, estamos atentas y seguiremos atentas nos pueden encerrar el cuerpo pero no el alma y por eso cada día no solo este día nos debemos resistir a la tv mentirosa, al pánico y la manipulación, porque ahí fuera a pesar de la fuerza y las leyes debemos persistir en el instinto de sobrevivencia (tal vez el único que nos va quedando) resistir ante el chantaje de los empresarios, la incomprensión de la familia , resistir y superar el chanterio del gobierno , a la domesticación de los “medios de comunicación”, a la violencia machista… Por un futuro igualitario, estaremos atentas y cerca de los y las constituyentes, activas y exigentes en la redacción de la Nueva Constitución porque liderar en tiempos de crisis, nos ha impulsado, nos ha inspirado y hemos demostrado que tenemos fuerzas, a veces tocamos cacerolas y otras veces gritamos porque la humanidad no puede ser una jaula de pájaros mudos”

El evento contó con diversas actividades y colectividades de mujeres de la comuna, destacando la participación de comunidades indígenas en que la Educadora Luisa Guaquel en representación de lamngenes de pueblos originarios, señala la importancia de estos movimientos activistas que visibilizan la violencia en contra de la Mujer y por sobre todo a la Mujer “Lamngen“ Mapuche en la Araucanía y que por cierto pretende aprobarse proyecto de militarización en esa zona, finalmente hace el llamado a denunciar todo hecho de violencia machista a nuestras mujeres y niñas; Contamos además con la agrupación de la Batucada Aysenina , quienes nos acompañaron en el recorrido al aguerrido grito por la igualdad de derechos que merecemos las mujeres, se hacen presente además varios grupos de Baile y Danza, como lo son “Bagualas DH”, con su baile Popular jamaicano, en donde las mujeres y niñas acompañaron, agrupación de danza también entrega homenaje a las compas caídas en manos del feminicida entonando entre todas tema “Canción sin Miedo “.

Luego de la inauguración de una escultura en homenaje a las mujeres , una ronda de niñas , baile, batucada y una sanción simbólica a los femicidas quemando unos muñecos de trapos, prosiguió con una marcha por el Puente en dirección a la Plaza de Armas donde culminó sin incidentes. Todo bajo la consigna “NUNCA MAS SIN NOSOTRAS! POR UN FUTURO IGUALITARIO” MARICHIWEU!