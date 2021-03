Pasan y pasan los años, la Jueza que investigó el caso ya no trabaja en el Poder Judicial y las familias de los 12 jóvenes muertos en extrañas circunstancias aún siguen esperan la tan anhelada justicia, en hechos que se mezclan con el narcotráfico en una de las épocas más oscuras en la historia de la región, donde ocurre el “caso Aysén”.

Aysen.- A fines de los años 90 y principios del 2000 se conformó la Agrupación de Familiares y Amigos de las Victimas de Aysén, todas unidas por el dolor ante la pérdida de uno de sus seres queridos a muy corta edad y con el objetivo de exigir que se haga justicia. Sin embargo, han pasado más dos de décadas y la tristeza es algo que aumenta sobre todo en las fechas que recuerdan el fallecimiento de uno de estos adolescentes en dudas circunstancias.

“Para nosotros el 12 de marzo es una fecha muy triste, ya que, conmemoramos el fatídico asesinato de mi hermano, Víctor Hugo Barría Mardones. Él pertenece a los jóvenes víctimas de Aysén y nosotros todos los años tratamos de recordarlo, de mantener en la memoria del pueblo su muerte, así como la muerte de todos los otros jóvenes”, señaló Tatiana Barría Mardones, hermana de Víctor Hugo.

“Este viernes 19 horas velatón en el memorial”

Tatiana, agrega que estos son días muy dolorosos, más aún sabiendo la forma en la que murió su hermano, sin que hasta el día de hoy exista justicia.

“Creo que mantener en la memoria hechos criminales que terminaron con la vida de muchos jóvenes es doloroso, pero hay que hacerlo, es un imperativo que en realidad nos llama, es una necesidad y un compromiso que tenemos como familia, que nos mueve día a día. Entonces, como todos los años lo recordamos y estamos invitando a quienes nos quieran acompañar a una velatón este viernes 12 de marzo, a las siete de la tarde junto al memorial de las jóvenes víctimas de Aysén”.

La hermana de Víctor Hugo Barría Mardones, a 24 años de lo que habría sido el asesinato del joven, afirma que es, “triste darnos cuenta que para la gente pobre no hay justicia, de verdad que hay que tener mucho dinero en este país para poder conseguir justicia. Mi hermano lleva 24 años fallecido, una justicia que tarda siento que ya no es justicia, hemos pasado tanto dolor, tanta pena y de verdad es que lo que buscamos nosotros es que se revele la verdad finalmente”.

Tatiana Barría, junto con reprochar el pésimo actuar de la justicia en la región de Aysén, asegura que tan malo ha sido el actuar de este poder del Estado, que incluso los culpables han fallecido sin ser juzgados.

“Los asesinos ya murieron, ya está muerta la persona que fue sindicada como asesino de mi hermano. El dolor se lleva día a día, es como que si fuera ayer lo que sucedió, a veces las personas naturalizamos algunos hechos porque ya pasó y si no les toca a cada persona, mucho menos. Nuestra sociedad se ha vuelto poco empática, sino les sucede a ellos el dolor a veces no lo viven como uno lo ha sufrido”.

Finalmente, Tatiana Barría, insistió en el llamado a la comunidad a sumarse para exigir justicia por estos y otros casos que no han sido resueltos en Aysén, por ello, invitó a toda la ciudadanía a participar de la velatón de este viernes 12 de marzo, a un costado norte del puente Ibáñez, a las 19 horas en el memorial que recuerda a las víctimas del emblemático caso Aysén.