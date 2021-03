La Agrupación Indígena WAPI, Municipalidad de Aysén, CONAF, Vecinos y Gobernación de Aysén participaron del operativo social.

Aysen.- Una emotiva y significativa jornada se vivió el pasado viernes 12 de marzo, toda vez que a través de un operativo social encabezado por el equipo de la Gobernación provincial se pudo llevar a cabo el traslado de los elementos para la construcción de la vivienda de emergencia que fuera comprometida por el Gobernador de Aysén Manuel Ortiz, esto tras conversaciones con la hija del matrimonio compuesto por la señora Hilda Maripillán y don Alfredo Chodil.

Fueron varias las manos solidarias que colaboraron con este trabajo de traslado hasta el sector Pangal 2, en donde la señora Hilda a pesar de ciertas dificultades quiso bajar en su propio caballo para estar presente en la llegada de lo que será su futura vivienda “Me encuentro muy contenta, porque me están ayudando, no lo esperaba, ahora estoy feliz con mi casa por haberse molestado tanto para traerlo, porque acá es muy difícil traer la carga”.

Elena Chodil hija del matrimonio y quien estuvo desde un comienzo tuvo palabras de agradecimientos tras concretarse esta primera etapa de esta ayuda “Estoy muy contenta y agradecida por todos, feliz por mis viejitos que van a tener su casita pronto allá arriba, agradecerle a los chiquillos de la WAPI que vinieron ayudar, muy agradecida del Gobernador y de toda la gobernación”.

Producto de la pandemia hubo ciertos retrasos en esta entrega donde la familia estuvo siempre en conocimiento a través de la señora Elena y ahora con la unión de voluntades se pudo realizar esta primera etapa de apoyo social indicaba Manuel Ortiz Gobernador provincial “Como gobernación los visitamos hace un año, vino esta pandemia que nos mantuvo distante por mucho tiempo, sin embargo buscamos la forma de como podíamos ayudarlo y hoy se concreta, aquí hay varias voluntades que se conjugan y que es importante que la comunidad lo sepa, aquí nosotros no tenemos la logística ni el personal para poder cumplir nuestro compromiso de haber dejado en ese sector todo lo que significa la estructura de esa vivienda para la familia de la señora Hilda y don Alfredo”.

Del apoyo recibido de instituciones y personas la autoridad provincial decía “Tuvimos el apoyo del municipio a través de su camión tolva que nos facilitó poder traer estos paneles, a los funcionarios municipales por intermedio del departamento de operaciones, de ahí tuvimos el apoyo de Gabriel Peña dueño de uno de los camiones que están acá, también tuvimos el apoyo del actual Presidente del CORE Sergio González quien visitó a la familia en su momento, a los/as integrantes de la agrupación WAPI, también hacer mención al vecino Víctor Gueichatureo quien cuando supo apoyó en la logística, al Director Provincial de CONAF Erwin Toledo, funcionarios y obviamente a nuestro equipo de trabajo que no dejó ningún detalle para hacer la maniobra”.