Durante los días 13, 14 y 15 de marzo, las y los candidatos del Consejo Ciudadano de Aysén, visitaron las localidades de Puerto Aguirre, Caleta Andrade y Estero Copa en Islas Huichas. Una activa labor realizó el candidato independiente Guido Jaramillo (alcalde por Aysén), junto a los postulantes al concejo municipal de la misma agrupación: Rosa Chávez (concejala), Adriana Mancilla (concejala) y Hugo Díaz (concejal), quienes se definen como “las únicas candidaturas independientes al municipio de Aysén. A nosotros no nos manda ningún partido político ni debemos rendir cuenta a ningún empresario”, afirman.

Aysen.- La visita autogestionada por el equipo del Consejo Ciudadano de Aysén tuvo como objetivo generar distintas instancias de encuentro y conversación con los vecinos de Islas Huichas. Los candidatos realizaron un trabajo puerta a puerta, así como reuniones con dirigentes vecinales, actividades en las que los integrantes del Consejo Ciudadano pudieron dar a conocer las ideas que quieren realizar, una vez electos. Aclaran: “Cabe recordar y subrayar que no son ideas nuestras las que presentamos. Nosotros somos los portavoces de un proyecto de desarrollo comunal que se elaboró durante enero y febrero, con las ideas y sugerencias que nacieron de los propios vecinos y vecinas de Aysén que participaron en nuestras asambleas abiertas. Allí surgieron ideas excelentes. Somos los únicos candidatos al municipio de Aysén que han elaborado su proyecto de gobierno de manera participativa. Nosotros confiamos en la inteligencia y criterio de la gente de nuestra comuna”.

Durante el pasado fin de semana, las candidatas y los candidatos compartieron con la comunidad de Islas Huichas y pudieron profundizar en las necesidades y urgencias locales. En relación a esto, Guido Jaramillo, candidato a alcalde del Consejo Ciudadano de Aysén, señala: “Hay muchas cosas pendientes en la Isla, a las que por años les viven prometiendo solución. No tienen agua ni alcantarillado, hay también muchas carencias en el área salud y educación. Viven en un gran abandono. Por esto hay una demanda histórica: ellos quieren ser comuna, para poder tomar sus propias decisiones. Están cansados que cada cuatro años lleguen los candidatos con ofertas que después quedan en el olvido. En este viaje pudimos ver las carencias que ellos tienen y hemos asumido compromisos. Cuando lleguemos al municipio, iniciaremos el proceso para que Islas Huichas sea comuna; revisaremos también el contrato de la barcaza para que vuelva a estar al servicio de la gente. Además, es urgente acercar el municipio a la Isla con una delegación municipal que esté a la altura de lo que los vecinos de Huichas necesitan y se merecen. Queremos construir un municipio que empodere a las localidades”.

Por su parte, Adriana Mancilla, candidata independiente a concejala, agrega: “A pesar del notable abandono en el que se encuentra la localidad de Islas Huichas, esta mantiene una belleza inigualable y siempre nos maravilla el carisma de las vecinas y vecinos, quienes nos recibieron con mucho cariño. Nos abrieron sus puertas, dándonos la posibilidad de conversar amenamente. Recogimos sus necesidades y sus ideas para mejorar tanto su calidad de vida como la realidad de la propia isla. Les dimos a conocer que nuestras candidaturas buscan que los recursos del municipio vayan en directo beneficio de las y los habitantes de toda la comuna, sin distinción. Las personas de Huichas tienen mucho qué decir. El descontento es evidente. Como Consejo Ciudadano de Aysén queremos mayor participación ciudadana, igualdad de oportunidades y un trabajo comunitario que logre, de una vez por todas, terminar con el mal aprovechamiento de los recursos municipales. La bella gente de la Isla merece ser tratada con dignidad”.

Hugo Díaz, candidato independiente a concejal de la misma agrupación, indica que: “En estos casi tres días de actividades con los vecinos y vecinas de Huichas, logramos recoger la información necesaria para completar nuestro programa de trabajo. La visita nos confirma el diagnóstico que nosotros mismos, junto a otros vecinos, levantamos hace poco más de un año atrás, cuando se hizo en Aysén una consulta ciudadana respecto a la aceptación o rechazo de una nueva constitución, consulta a la que el actual municipio actual no quiso sumarse. En aquella consulta hubo más de 2000 participantes. Allí se demostró por un lado el descontento que hay en nuestra comuna con la actual administración UDI, así como el rechazo casi total a la Constitución de Pinochet. Creo que de ahora en adelante, lo principal será ahondar y hacer un levantamiento de información para cumplir con la check list que los vecinos de Huichas nos han manifestado, y así avanzar en la dirección que la gente manifiesta. Reunir los requisitos para que Huichas sea comuna. De esta forma, cada proyecto de inversión en la isla tendrá un objetivo que unirá a los vecinos. Si hoy los vecinos están tan divididos, es por culpa de los partidos políticos que nos han gobernado”.

Rosa Chávez, candidata también independiente a concejala del Consejo Ciudadano de Aysén, nos dice lo siguiente: “Visitamos a los vecinos de Islas Huichas y en la visita puerta a puerta nos entrevistamos con vecinos muy molestos porque nos decían que para campaña aparecen todos, pero después no llega nadie y ellos tienen necesidades urgentes como el agua, de la que se abastecen por agua lluvia; el alcantarillado, la salud. Un paciente, para ser trasladado, tiene que ser diagnosticado con un 70% de gravedad por el médico. En educación también hay urgencias, ya que hay muchos profesionales y pocos niños, pero eso no se ve reflejado en los resultados. Mucha basura, además, escombros acumulados en las calles. En Caleta Andrade la posta que no se ha podido terminar. Nosotros como Consejo Ciudadano conversamos con ellos y les contamos que somos una opción diferente, primero porque no llegamos a ofrecer, sino a escuchar. Les explicamos que no somos de partidos políticos, en los que suelen beneficiarse solo unos pocos y que muchas veces trabajan por sus intereses personales. Nosotros con don Guido Jaramillo como alcalde y sus concejales Rosa Chávez , Adriana Mancilla y Hugo Díaz sí asumimos el desafío de trabajar para todas y todos”.

Los integrantes del Consejo Ciudadano señalan que sus actividades pueden seguirse en la página Facebook “Consejo Ciudadano Aysén”, además de ser identificados por el hashtag #UnMunicipioCiudadanoParaAysén.