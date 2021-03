Los dirigentes del Comité de Agua Potable Rural de Islas Huichas se encuentran preocupados por las dificultades para continuar funcionando, debido a los altos costos que ello considera, es asi que, han enviado un documento dirigido a la máxima autoridad regional, Intendenta Margarita Ossa.

Aysen.- “Le hemos enviado un documento a la autoridad máxima de la región, la señora Intendenta y también a todas las autoridades competentes en esta área. Justamente en conjunto a las juntas de vecinos les hemos planteado la situación crítica que está viviendo este comité, en especial la comunidad de Islas Huichas, ya que nos encontramos con un racionamiento de agua. En el documento planteamos lo difícil que se hace para esta gestión administrar y financiar una planta de osmosis”, señaló Cristóbal Cerda, tesorero del Comité de Agua Potable Rural de Islas Huichas.

El dirigente, agregó que, “si bien es cierto (esta planta), nos está dando el sustento del vital elemento al día de hoy, la cual estamos operando alrededor de dos meses nosotros como comité y hemos estimado los gastos muy ajustados de esta planta de osmosis, sobre los 4 millones de pesos y a eso hay que sumar que el comité en si también tiene gastos administrativos y gastos operativos que son propios de todo comité y eso redondea en el 1 millón 700 mil pesos. Esto significa que entre las dos funciones, tendríamos un gasto estimativo de $5 millones 820 mensuales”.

Cristóbal Cerda, manifestó también que, lo que recauda mes a mes el Comité Agua Potable Rural es insuficiente para los costos que significa administrar este sistema.

“Si este comité tuviera que financiar en su totalidad la operación y mantención de la planta más la administración, cancelando casi el 100% de sus socios, iríamos acumulando todos los meses un saldo negativo de 2 millones 270 aproximadamente. Es decir, iríamos con ese saldo arrastrándolo mes a mes, o sea, alrededor de 10 meses estaríamos bordando los 25 millones de pesos, lo cual sería insostenible a través del tiempo para seguir funcionando. Entonces, esa es nuestra preocupación y ojala que las autoridades reaccionen lo más pronto posible, porque no estamos teniendo los recursos necesarios ni tampoco los recursos humanos necesarios para seguir en esta situación”.

El Concejal Fabián Aniñir ha estado apoyando permanentemente las acciones del Comité de Agua Potable Rural de Islas Huichas, donde en esta oportunidad se unen con las tres juntas de vecinos de Puerto Aguirre, Caleta Andrade y Estero Copa, por la urgencia que tienen en solucionar los inconvenientes para entregar el vital elemento a la comunidad.

“Un documento que emana la directiva del APR de Islas Huichas, pero esta vez, el documento también lo suscriben los presidentes de las tres juntas de vecinos de la isla, Caleta Andrade, Estero Copa y Puerto Aguirre. En un acto desesperado entiendo yo de llamar la atención de la autoridad competente en esta situación y que tiene que ver con esta problemática de Islas Huichas que hemos estado hablando hace bastante tiempo y que es el agua. En definitiva, ellos no tendrían problemas si tuvieran todos los insumos para poder operar la planta de osmosis, hay un detallado informe que viene junto al documento que ellos enviaron en forma desesperada a las distintas autoridades. Donde indican que es alrededor de 2 millones y medio de pesos solamente lo que les está faltando para poder operar, pero junto con ese pequeño subsidio que están solicitando y que tiene que dar solución la autoridad, también se establece un segundo problema es que ellos tienen recursos, pero sin embargo, la planta funciona con petróleo y este combustible no se encuentra en stock en la isla y la autoridad competente tiene que dar solución a aquello”.

Aniñir, aseguró que a pesar de la gravedad del problema que atraviesan las cientos de familias de Islas Huichas ni la autoridad provincial ni regional se han acercado a conversar con los vecinos del sector.

“Lo insólito de todo esto es que la autoridad competente, ya sea a nivel provincial y regional no se han acercado a conversar con los vecinos, no se han acercado a conversar con la directiva del APR y por lo tanto eso sin duda, vulnera el derecho de todos los habitantes de Islas Huichas a tener el uso del agua. Vamos a seguir insistiendo en que la autoridad se tiene que hacer presente en Islas Huichas y poder dar solución a esta problemática que ya lleva por los menos tres mes”.