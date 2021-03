Guido Jaramillo, candidato independiente a la alcaldía del Consejo Ciudadano de Aysén, ha firmado un compromiso público ante notario, con el fin de dejar por escrito su decisión de iniciar, una vez electo, un proceso participativo que vincule a la comunidad de Aysén con la elaboración de la nueva constitución política del país.

Aysen.- Desde el Consejo Ciudadano de Aysén señalan: “Nuestro candidato a alcalde Guido Jaramillo, junto a su equipo de concejales(as) conformado por Adriana Mancilla, Hugo Díaz y Rosa Chávez, se han comprometido a profundizar la democracia y territorialidad del proceso constituyente. En nuestra agrupación somos conscientes que solo la práctica de la democracia directa y la participación ciudadana podrán devolver la confianza en la política y darle legitimidad no solo a los municipios, sino también a la nueva constitución. Es parte del cambio político que necesitamos”.

Según lo señala el documento notarial firmado por Guido Jaramillo, este “compromiso constitucional” ante la comuna de Aysén se divide en 5 “hitos” o etapas:

1) Consulta Comunal Constituyente para generar un mandato ciudadano de prioridades, por ejemplo, en el catálogo de derechos y tipo de democracia, rol del Estado, entre otras.

2) Poner a disposición el aparataje municipal para coordinar Asambleas Barriales Constituyentes, ya sean auto-convocadas existentes o nuevas, con el fin de territorializar la discusión y vincularla con las y los convencionales electos.

3) Crear una Escuela Popular Constituyente para debatir, a través de foros y talleres, sobre el proceso constitucional en toda su extensión.

4) Activar Consultas Comunales Intermedias Temáticas para coordinar al municipio con las alcaldías de otras comunas, con el objetivo principal de aunar fuerzas en caso de posibles bloqueos de ⅓.

5) Ingresar una Nueva Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana para darle cabida y proyección a las propuestas anteriores.

El candidato Guido Jaramillo, agrega: “Este compromiso es un nuevo hecho que distingue al Consejo Ciudadano de Aysén y a nuestras candidaturas independientes al municipio. Nosotros estamos por una política distinta y lo queremos demostrar con hechos. Así nos diferenciamos. Baste que uno haga memoria y recuerde como a fines del año 2019 y principios del 2020, la administración municipal actual se negó a realizar una consulta ciudadana para conocer la opinión de los vecinos sobre la nueva constitución y sobre las necesidades más urgentes de la comuna. Nosotros mismos, junto a otros vecinos y vecinas participamos de manera autogestionada en la organización de esa consulta. Logramos realizarla con nuestros propios recursos y votaron dos mil personas. Pero el alcalde actual se negó a colaborar, aunque alcaldes de todo Chile se sumaron a esas consultas, incluso personas de su mismo partido. Acá dijeron, como siempre, que no había presupuesto para eso. ¿No hay plata para mejorar la democracia? ¿O en el fondo no les gusta que exista mayor participación? Para nosotros, en cambio, los esfuerzos en participación ciudadana no son un derroche sino una inversión social. Yo pregunto: ¿qué mejor inversión que aquella que sirve para volver a legitimar nuestra política y profundizar nuestra democracia? Este es uno de nuestros compromisos más importantes”.

Desde el Consejo Ciudadano de Aysén señalan, como agrupación: “Hacemos un llamado a todos los candidatos de la región a asumir este mismo compromiso para elaborar nuestra Nueva Constitución con la participación de la ciudadanía. Llamamos a los candidatos a las alcaldías y a los constituyentes que resulten electos, a asistir de manera comprometida a las asambleas territoriales de las distintas localidades, con el fin de recoger directamente las propuestas de la gente”.

Desde la agrupación indican que quienes quieran conocer más detalles de su proyecto político independiente, pueden visitar la página Facebook “Consejo Ciudadano Aysén”, la página web consejociudadanoaysen.cl o seguirlos mediante el hashtag #UnMunicipioCiudadanoParaAysén.