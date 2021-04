Con motivo de seguir aportando al cuidado y bienestar de los estudiantes que forman parte de la red de establecimientos de la Dirección de Educación de la Ilustre Municipalidad de Aysén (DEM Aysén) en el actual contexto de crisis sanitaria por COVID-19. La administración educativa aysenina continúa brindado bajo diversas medidas de seguridad, la posibilidad de desarrollar actividades extraprogramáticas al aire libre como lo es el Kayak en el exitoso programa “Pingüinos al agua”.

Al respecto, el director del DEM Aysén, Gonzalo Vargas Pizarro, manifestó su entusiasmo frente a este hecho, considerando que el programa estuvo un tiempo importante en receso debido a la pandemia. Ya que, a juicio del personero municipal, estas actividades contribuyen a la salud mental de los alumnos ayseninos. Por ello, se ha establecido una serie de turnos para conseguir una eficiencia tanto de los recursos disponibles como un cuidado efectivo para evitar contagios asociados al coronavirus.

En tanto, Gary Fredes, instructor de Pingüinos al agua, enfatizó que “con el tema del coronavirus estamos con medidas más estrictas en este sentido, toma de temperatura, registro, las actividades se realizan con mascarillas. El programa está con capacidad de 10 personas por el aforo, pero la cantidad siempre ha sido 20 alumnos y durante el primer semestre trabajaremos solo con los Liceos y en el segundo semestre con los colegios básicos. Los chicos vienen ahora a motivarse, a salir un rato del estrés de la casa y lo más importante es que aquí siempre vamos a tener río y la idea es que se pueda disfrutar, nosotros no sólo hacemos Kayak, sino que hacemos otras actividades al aire libre también”.

Finalmente, el estudiante del Liceo Raúl Broussain Campino, Gabriel Lema, junto con destacar las sensaciones que entrega la participación de jóvenes en estas actividades, detalló que “gracias al municipio y el DEM tenemos buena implementación, contamos con recursos, mis elementos de protección son completamente funcionales, no tengo frío si me doy vuelta y en muchos lados no es así, son muy bajos los recursos, yo creo que hay que aprovechar lo que nos da la municipalidad. Hay que aprovechar los espacios existentes para los cabros de los liceos municipales porque la verdad es que además de ser un deporte muy bonito, venir todos los sábados a remar un rato es super bueno para la salud mental también”, puntualizó el participante.