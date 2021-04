Ante la preocupación que existe en el litoral por la posibilidad de un nuevo acuerdo de Zonas Contiguas, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con un grupo de pescadores artesanales de Puerto Gala, a quienes les confirmó su postura contraria a esta iniciativa que está impulsando la industria pesquera de la Región de los Lagos, por lo que hizo un llamado al ejecutivo a defender los recursos de Aysén.

Aysen.- Según el legislador, “me reuní con dirigentes de la pesca artesanal de Puerto Gala. Existe preocupación en todo el litoral, desde Melinka al sur respecto a las zonas contiguas, nuevamente una amenaza para la región. Hacemos el llamado a nuestras autoridades de Gobierno, la Intendenta, Sernapesca, el Gobernador de Aysén, a poner énfasis en defender nuestros recursos y sobre todo, tener una posición clara como región frente a esta solicitud de zonas contiguas por parte de la industria de la pesca de la Décima Región”.

“No es posible que sigamos siendo una fuente rica e importante de recursos y permitamos que embarcaciones de otras regiones de Chile sigan pescando en nuestra región, sigan extrayendo el recurso, sin que expongamos los puntos relativos a la preservación y garanticemos que estos recursos serán para Aysén, para nuestros pescadores y las familias del litoral”, indicó.

Calisto agregó que “tenemos que entregarles herramientas a los pescadores que hoy están en el litoral, explotando los recursos a duras penas, sin ayuda del Estado. Se requiere que el Ministerio de Economía, que la Corfo esté presente en el litoral entregando herramientas para que nuestros pescadores avancen un peldaño y sean pequeñas empresas familiares, y así no permitamos que nuestros recursos sean extraídos por la pesca ilegal”.

“No olvidemos que la gran mayoría de la actividad económica en nuestra región viene de la actividad económica del litoral, por eso es muy importante el rol que cumplen nuestros pescadores artesanales en toda la región de Aysén” aseguró el legislador.

Por su parte, Marco Colorado, quien representa al sindicato de pescadores artesanales Antonio Ronchi de Puerto Gala, afirmó que “nosotros estamos en total desacuerdo con el acuerdo de Zonas Contiguas, porque nos han venido golpeando desde hace mucho tiempo las embarcaciones de la décima región que pasan por nuestros canales. La gente está perdiendo su material que tiene calado en el canal moraleda”

“Acá no sólo se trata del erizo, la almeja y la luga, sino de los demás recursos, porque la décima región es depredadora. La culpa no sólo es de los pescadores de esa región, es de Sernapesca que no ha cumplido con su rol fiscalizador. Si a los pescadores de la Décima no los fiscalizan, van a seguir sacando los recursos”.

Finalmente, el dirigente indicó que “las autoridades están muy débiles. Nosotros tuvimos reunión con algunas autoridades de la pesca y nosotros dijimos de forma firme que no estamos para negociar. Melinka, Gala, Puerto Gaviota, Puerto Aysén y Aguirre estamos unidos. Ya hicimos una votación, por lo que no corresponde decidir esto nuevamente”.