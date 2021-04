Con la presencia de organizaciones patrocinantes, profesionales de la secretaría Comunal de Planificación y el alcalde de la comuna, Luis Martínez, se llevó a cabo este miércoles en Puerto Aysén el recorrido de avance en dos proyectos enmarcados en el plan piloto D.S. N° 27 del programa “Hogar Mejor” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Aysen.- De esta manera, vecinos y autoridades se dieron cita, primeramente, en el sector Pedro Aguirre Cerda, en que se emplaza la construcción de la sede del club de adultos mayores “Los Laureles”, el cual bordea el 90 por ciento de avance y que beneficiará a más de 70 adultos mayores a través de 133,5 mts2 que considera dependencias como son salón, cocina y baños y recintos de servicio como bodegas y lavandería.

Al respecto, felices se mostraron los integrantes de la directiva del club, encabezado por su presidente, Pascual Contreras, quien agradeció la consideración para concretar este anhelo que persiguen desde hace más de una década. “Este es el club de adultos mayores más grande que tenemos en Aysén, así que estoy muy contento por el avance porque no pensaba que avanzaría de esta manera. Está saliendo adelante, si bien faltan detalles de todos modos el proyecto va para arriba. El alcalde se ha preocupado de nosotros, así que muy contentos y agradecidos, porque siempre nos han apoyado y por eso vamos saliendo adelante junto a nuestros socios”.

Por su parte, el alcalde aysenino, Luis Martínez, relevó este tipo de iniciativas que en directo beneficios de este grupo etario en la comuna. “Cuando llegamos al municipio dijimos esto hay que hacerlo, postulamos al DS27 y en muy poco tiempo ya estamos con esta obra casi concluida. Si Dios quiere ya en el mes de junio van a poder tener su casa, su lugar, su espacio de distención. Así queremos seguir trabajando junto a nuestra comuna”.

CHINDO VERA

Posteriormente, el alcalde y profesionales de la municipalidad se trasladaron hasta el sector sur de la capital comunal, en la visita a la iniciativa Mejoramiento Multicancha Chindo Vera, que contó con el patrocinio de la Agrupación Social y Cultural Az Mapu Lafquenque.

El proyecto, cuyo estado de avance se encuentra en un 90 por ciento, integra la revitalización de la multicancha existente, en una intervención de 637,5 m2 que comprende reparación y nivelación de radier e instalación de piso deportivo engomado con paleta de colores de acuerdo a diseño participativo consensuado con la comunidad.

Asimismo, contempla la reposición de cierre perimetral, construcción sistema de drenaje para aguas lluvias, instalación de escaños in situ, así como de arcos de baby futbol con tableros de basquetbol, bicicleteros y acceso universal por medio de la incorporación de rampa y circulación podotáctil.

“La verdad es que no me imaginaba esto porque uno veía lo que había antes y dista bastante. El proyecto era muy bueno, sabíamos de qué se trataba y así lo vimos hoy. Ojalá que quienes lo usen lo sepan cuidar porque estos son recintos que cuestan mucha plata para poder mejorarlo, arreglarlo y que la juventud lo aproveche como debe ser. No destruirlo. Agradecer al sr. alcalde, al municipio y sus funcionarios porque levantaron la iniciativa. Nosotros patrocinamos porque en este sector no existe junta de vecinos así que nosotros como organización que estamos muy cerquita quisimos ser parte, y ojalá que esta idea se siga implementando, que se sigan haciendo multicanchas porque hay que incentivar a la juventud a que haga deportes, que no caigan en vicios”, señaló el presidente de la agrupación patrocinadora, Pedro Tarumán.

Misma impresión manifestó Jonathan Rosas, entrenador de Club de Básquetbol Aysén. “Buenísimo. Contento por el deporte aysenino. Es complejo encontrar un espacio así, que es una cancha de básquetbol propiamente tal, sobre todo por la calidad de la cancha que es bastante buena. Tableros de tipo acrílico, la cancha bien demarcada. Hay un espacio delimitado para guardar las bicicletas. Las bancas, sobre todo, que se agradecen. La verdad que es una apuesta bien interesante, y ojalá que ocurra lo mismo con los demás deportes”, indicó agregando que como club utilizan diversos espacios para sus entrenamientos físicos, como son las dependencias del parque municipal y Costanera Condell, entre otros. “Estábamos buscando esta instancia. Que haya espacios recreativos deportivos específicos para el básquetbol. Muchas veces, por la misma lluvia, no se contempla espacios al aire libre de este tipo, así que felices. Más adelante, si el tiempo nos acompaña, obviamente vamos a venir y la vamos a utilizar. Sin duda”.

A través de esta instancia, cuyo monto de inversión asciende a $51.056.159, se pretende solucionar los problemas de inseguridad, inequidad y déficit de espacios públicos universales, devolviendo un lugar para niños, jóvenes y familia aysenina en general. “Acá hay todo un corazón y todo un trabajo con la comunidad. Si ven los colores representan la bandera huilliche que justamente patrocinaron este proyecto. Esto nos da mucha fuerza y muchas ganas para seguir haciendo obras junto a los vecinos. Aquí vamos a tener obras maravillosas como va a ser la Costanera Ribera Sur, como va a ser el primer techado de cancha en calle Kalstrom, así que muy contento y conforme porque este trabajo es de nuestra administración, la iniciamos y ya la estamos presentando, en unos días más estará inaugurada y los ayseninos podrán disfrutarla. Los que jugamos alguna vez aquí, los que van a jugar, los que vendrán y todos los momentos que se vivirán creo que es lo que Aysén se merece, trabajar en armonía y en forma positiva”, culminó la primera autoridad comunal.