El trabajo comunal en materia de disposición de desechos domiciliarios buscan replicarlo en Islas Huichas.

Villa O”higgins.- El ejemplar tratamiento de la basura en la comuna y un relleno sanitario que es inspiración para diversos proyectos en variadas comunas de la región y el país es una muestra clara del trabajo mancomunado entre el municipio y la comunidad, labor que es motivo de visitas por parte de autoridades de distintos puntos, para conocer in situ su funcionamiento.

Fue en este marco que se realizó la visita de los integrantes del Concejo Municipal de Aysén a la comuna, quienes durante varios días conocieron los aspectos más relevantes del cómo se realiza la labor y la gestión de los residuos, desde la separación en origen hasta su disposición final.

Al respecto, Manuel Curinao explicó que con la visita buscan “conocer un proyecto que sí funciona, como es el relleno sanitario, donde se hace todo el tratamiento de la basura, ver el empuje que le pone el alcalde, el concejo y la población”. Añadió que “vinimos porque tenemos un problema en Puerto Aguirre, en Islas Huichas, donde no tenemos un tratamiento como corresponde todavía, tenemos un equipo, un proyecto que está por terminar, pero que tiene algunas falencias, por eso vinimos a conocer esto para hacer una propuesta ante nuestro concejo”.

Quien también valoró el trabajo municipal en materia de tratamiento de la basura en Villa O’Higgins fue el concejal y comunicador aysenino Basilio Becerra, quien aseguró que “se ve un trabajo que se ha hecho a conciencia, digno de ser compartido con las otras comunas, se ve una ciudad ordenada, nosotros pudimos venir a comprobar en terreno lo que se ha hecho, especialmente, con la planta de reciclaje, nuestro motivo para estar acá”.

Una visita enriquecedora para los miembros del concejo municipal de la comuna de Aysén, que además tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencia y conocer los aspectos de la exitosa gestión en materia de residuos y de turismo que se realiza en Villa O’Higgins.

“Vinimos a aprender del trabajo que realizan ustedes, felicitaciones al señor alcalde, a los concejales y los funcionarios, me voy gratamente sorprendida de esta experiencia, hemos venido a aprender mucho, sobre todo en turismo, en reciclaje, en vivienda. Felicitaciones, cuando hay comunas más grandes que vienen a aprender de una más pequeña, es porque ustedes están funcionando bien, existen liderazgos, ojalá sigan adelante trabajando en conjunto”, resaltó la concejala de la comuna de Aysén Ximena Novoa.

En tanto, el alcalde de la comuna, Roberto Recabal, calificó como “muy grata la visita del concejo municipal en pleno de Aysén en nuestra comuna, para conocer de nuestra experiencia en el relleno sanitario y en el tratamiento de los desechos orgánicos e inorgánicos, además del reciclaje de varios productos, como plásticos, vidrios, latas de aluminio, entre otras. Esperamos que esta visita sea un aporte para la comuna hermana de Aysén, en el desarrollo en cuanto al tratamiento de residuos domiciliarios y turismo, que es la palanca del desarrollo más importante de nuestra querida región”.

Una de los puntos altos de la actual gestión municipal es apuntar al desarrollo comunal sostenible, con especial énfasis en la educación medioambiental, pilar para que la población comunal se haga parte, desde el origen, en esta forma de tratamiento de los residuos domiciliarios, que en gran parte se recicla y lo orgánico se convierte en tierra de hoja para nutrir los suelos de la localidad, trabajo que ha sido destacado incluso a nivel internacional.