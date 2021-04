Durante los meses de abril, mayo y junio se entregará este beneficio.

Puerto Aysen.- El Presidente Piñera dio a conocer un nuevo fortalecimiento a la Red de Protección Social para apoyar a las familias que se han visto afectadas por la extensión y profundidad de la pandemia.

Al respecto el Gobernador de la provincia de Aysen Manuel Ortiz se refería a este nuevo anuncio “Decirles a nuestra comunidad que se extiende el beneficio de este apoyo para nuestras familias de una manera significativa, porque esta vez no requiere requisitos de postulación a este beneficio como lo teníamos, recordemos que al IFE anterior la comuna no pudo postular porque nosotros no estuvimos en fase 1 en el periodo que requería para poder postular a este bono, hoy es para todas las comunas del país independientemente en la fase que estén, por lo tanto todas las personas que tienen hasta el 80% en su Registro Social de Hogares podrán postular sin ninguna dificultad y obtendrán el bono correspondiente a 100 mil pesos por integrante del núcleo familiar”.

Si por alguna razón alguna persona no pueda realizar este trámite, la gobernación de Aysén apoyara en este proceso “Cualquier duda que ustedes tengan, nosotros en la gobernación vamos a tener a dos funcionarias encargadas de hacer la postulación a quienes no lo puedan hacer en su hogar”.

Este nuevo y reforzado IFE tendrá un costo para el Estado U$ 5.500 millones y se financiará con recursos públicos, sin afectar los ahorros previsionales y sin disminuir las pensiones de los chilenos. A modo de ejemplificar el esfuerzo que está realizando el Gobierno, entre abril y junio 2021 se entregará más de lo que se entregó en todo 2020.