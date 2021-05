Ante esta situación el Concejal de Aysén aseguró que las autoridades de Gobierno “no dicen absolutamente nada”, ya que se podría estar incluso “en medio de una colusión de las grandes empresas a nivel nacional”.

Aysen.- Durante los últimos meses, sobre todo en nuestra región, se ha evidenciado un aumento considerable en el costo de los materiales de construcción, lo que ha afectado a la comunidad y ha puesto en riesgo varios proyectos, ya que los contratistas estarían rechazando la posibilidad de trabajar con recursos del Estado, si es que, no se regulariza este tema.

En la comuna de Aysén, el Concejal que levantó la voz fue Fabián Aniñir, solicitando en la reciente sesión de Concejo fijar un acuerdo para solicitar la presencia en la porteña ciudad del Seremi de Economía, para desarrollar una mesa de trabajo y abordar esta problemática.

“En el Concejo abordé el tema, de tal manera que, logramos un acuerdo de oficiar a la autoridad competente, en este caso al Seremi de Economía, que venga con su equipo al Concejo Municipal de Aysén a exponer y para que nosotros también demos a conocer la preocupación que tenemos por el alto costo que tienen hoy día los materiales de la construcción”.

Los costos de hoy en día son “un abuso”

El aumento en los costos de materiales para la construcción ha sido, en algunos casos hasta de un 100% aseguró Aniñir. “De un mes atrás a esta fecha, hemos visto como el alza en algunos casos significa hasta un 100%. Por ejemplo una plancha de OSB de 16 mm hace un mes atrás valía 9 y 11 mil pesos, hoy día vale más de 22 mil pesos, lo que consideramos y considera este Concejal que es un abuso, en este caso del comercio”.

El Concejal de la comuna de Aysén, Fabián Aniñir, no se quedó ahí sino que indagó aún más sobre el tema.

“Haciendo una pequeña investigación, en Santiago una plancha de internit de 6 mm cuesta 6.600 pesos, un palet que trae 100 planchas vale el transporte 150 mil pesos. Por lo tanto, una plancha de internit con costo de transporte puesto acá en la región queda en 8 mil pesos, pero sin embargo, en el comercio está entre 15 y 17 mil pesos, lo que considero evidentemente que es un abuso”.

Aniñir, emplazó a las autoridades de Gobierno, ya que se no se han visto reacciones, ni menos que se esté abordando el tema.

“Entonces yo me pregunto, ¿Qué hace la autoridad competente respecto a este tema?, ¿existe alguna regulación?… no ha existido ningún pronunciamiento al menos de estas alzas abusivas. Porque cuando hay falta de alguna materia prima es el producto puntual que quizás va a subir su precio, pero aquí estamos viendo que todos los productos, todos los materiales de la construcción están subiendo en forma desproporcionada”.

“Esto también está afectando a los beneficiarios Serviu”

El problema de falta de materiales, también está afectando a proyectos financiados con recursos del Ministerio de Vivienda, agregó Fabián Aniñir.

“Esto también afecta a los beneficiarios de Serviu, el DS 1 por ejemplo, para construir en sitio propio define que, con 700 UF puede construir una casa de 53 metros cuadrados. Sin embargo, hoy los contratistas de acuerdo a los altos costos que están teniendo los materiales de construcción han dicho que, es probable que, ya no van a poder construir 53 metros cuadrados sino tal vez 40, 45 metros cuadrados”.

El alza que han tenido los subsidios a juicio del Concejal Aniñir, son insuficientes.

“Ante esto que está ocurriendo hoy en día la autoridad no dice absolutamente nada. Subieron de 700 a 750 UF, para poder tratar de mitigar esto, pero no es suficiente, dado que el hilo siempre se corta por lo más delgado y en este caso son los beneficiarios Serviu. Por lo tanto, esto está generando dificultades, está generando problemas y en el día a día nuestros vecinos compran materiales de construcción y han estado conversando conmigo producto de esta situación, es por eso que lo hago público”.

“Esperamos tener a la brevedad al Seremi de Economía y su equipo, con el fin de abordar este tema. ¿Qué está pasando?, ¿existe una colusión de las grandes empresas a nivel nacional con este tema?… Todo eso hay que definirlo y la gente tiene que saber porque está pagando el doble en algunos materiales de construcción que son vitales en estos tiempos”, sentenció el Concejal de la comuna de Aysén, Fabián Aniñir.