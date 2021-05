En las sedes de las juntas de vecinos del sector Pedro Aguirre Cerda y en Puerto Chacabuco se realizó el despliegue de la Gobernación de Aysén para explicar y profundizar en todas sus líneas la Red de Protección Social impulsada por el Gobierno desde el inicio de esta pandemia.

Aysen.- Manuel Ortiz Gobernador Provincial quien difundió los beneficios de la Red de Protección Social junto al Seremi de Desarrollo Social Marcelo Jélvez destaco el apoyo del Gobierno de Chile en esta pandemia “Lo más importante de esto es que no es un tema aislado, porque desde el momento que somos azotados por esta pandemia nace desde el Gobierno este paquete de medidas dentro de la Red de Protección Social tan importante que se traduce en el IFE, en el FOGAPE, en el Bono a la Clase Media y otra cosa sumamente importante que ha dicho el Presidente, que aquellas personas que no le quedaron recursos en sus cuentas después de los retiros del 10% el Gobierno le entregará un bono de 200 mil pesos” indico la autoridad provincial.

En tanto Marcelo Jélvez Seremi de Desarrollo Social relevo el despliegue que está realizando la Gobernación de Aysén para ayudar a vecinos y vecinas a postular a los distintos beneficios de la Red de Protección Social “Estamos reforzando esta Red de Protección Social que está ayudando a personas en tiempos de pandemia que más lo necesitan, la Gobernación de Aysén ha hecho un tremendo trabajo de despliegue en terreno no solo en los sectores más cercanos a Puerto Aysén sino que se ha desplegado por toda la provincia con distintas postulaciones”.

José Gueicha vecino del sector Pedro Aguirre Cerda agradeció la realización de este Gobierno en Terreno realizado en su junta de vecinos “Es muy bueno que salgan a terreno, porque a uno le queda más cerca de su domicilio y uno viene a hacer los trámites que uno no alcanza a realizar en distintas instituciones, vine a actualizar mi cédula de identidad y a informarme de los distintos beneficios”.

Cabe mencionar la colaboración del Registro Civil a través de su Director Regional Rodrigo Aguilera y funcionarios que realizaron obtención y renovación de cédulas de identidad y claves únicas.