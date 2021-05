El candidato a alcalde independiente del Consejo Ciudadano de Aysén, Guido Jaramillo, ha realizado esta semana un compromiso notarial en el que se compromete a devolver al municipio $1.500.000 de su salario como alcalde en el caso de ser electo. El dinero se destinaría al financiamiento de una Defensoría Legal Popular que es parte del programa de gobierno que han planteado los candidatos de la agrupación. “Recordemos que nuestro plan de gobierno no fue una ocurrencia de nuestros candidatos, sino que se elaboró a partir de las necesidades e ideas que aportaron las vecinas y vecinos de la comuna en asambleas abiertas”, indican desde el Consejo Ciudadano de Aysén.

Aysén.- El postulante a alcalde, Guido Jaramillo, señala: “Dentro de nuestro proyecto comunal, desarrollado en asambleas abiertas, los vecinos y vecinas proponen la creación de una Defensoría Popular que vele por los derechos fundamentales de todas las ayseninas y ayseninos, porque hoy en nuestro país existe una justicia para los pobres y otra justicia para los ricos, es por esto que esta Defensoría Popular vendrá a satisfacer una demanda histórica del pueblo aysenino. Como Consejo Ciudadano somos conscientes de los altos sueldos de la administración pública y de los cargos de elección popular, también somos conscientes de que hay personas que buscan un cargo de elección popular solo para mantener su estilo de vida y satisfacer sus necesidades, es por esto que asumimos hace algunos días un compromiso de no reelección de ningún de ningún candidata electa del Consejo Ciudadano. Este 11 de mayo, además, yo he firmado un compromiso notarial para devolver al municipio $1.500.000 del sueldo del alcalde, para financiar parte de esta demanda histórica de la defensoría popular”.

Hugo Díaz, candidato a concejal de la misma agrupación, indica: “Tal como lo señala Guido, este gesto que él realiza se suma a una serie de compromisos que hemos realizado las candidatas y candidatos del Consejo Ciudadano de Aysén, con el fin de combatir los vicios de los partidos políticos. Solo asumiremos nuestro cargo por un período, sin pretender reelección. Otro compromiso ya adquirido: a los dos años trascurridos desde nuestra elección, haremos una consulta ciudadana vinculante para evaluar nuestro desempeño y según lo que la comunidad indique, continuaremos o revocaremos nuestro mandato. Tampoco hay que olvidar que nos hemos comprometido igualmente a fomentar y desarrollar el proceso constituyente en nuestra comuna, pues apoyaremos activamente la deliberación ciudadana para que la voz de nuestra comuna de Aysén no se quede afuera de la Nueva Constitución”.

Adriana Mancilla, candidata a concejala, agrega: “Este compromiso de don Guido se suma al hecho de que las candidaturas del Consejo Ciudadano de Aysén son las únicas independientes y han surgido desde descontento de nuestra comunidad que nos ha designado para democratizar nuestro municipio. Es muy importante que las vecinas y vecinos de nuestra comuna vayan a votar este sábado y domingo 15 y 16 de mayo. Tenemos la oportunidad histórica de llevar a nuestro municipio a candidatas y candidatos que defenderán la equidad de género, la transparencia y la participación. En mi caso insto especialmente a votar a las mujeres de nuestra comuna y a muchas personas que de una u otra forma han sido discriminadas por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas o por su disidencia sexual.Todas y todos debemos tener las mismas oportunidades, necesitamos un municipio inclusivo. Ojalá que en las votaciones de este fin de semana tengamos una votación ejemplar, con mucha gente que va a ejercer su oportunidad de hacer un cambio real en la comuna”.

Rosa Chávez, candidata independiente a concejala que es parte del mismo equipo, señala: “Los compromisos de las y los candidatos del Consejo Ciudadano los hemos hecho siempre de cara a la comunidad. Ha sido un hermoso camino el que hemos recorrido. Nuestro compromiso es trabajar para nuestra comuna con un municipio con participación ciudadana, donde no haya tantas necesidades sin resolver. Cada uno de nosotros tiene una trayectoria en la dirigencia social, sindical y vecinal que nos respalda. Yo desde la población Pedro Aguirre Cerda he realizado un trabajo atento a las necesidades de nuestros vecinos. Es este tipo de trabajo el que llevaremos al Municipio. Un trabajo junto con la gente. Un Municipio abierto que no aceptará la corrupción. Cualquier persona que visite y conozca nuestro trabajo en el Consejo Ciudadano puede dar fe de nuestra consecuencia. Porque como dice nuestro futuro alcalde Guido Jaramillo: La política no es para aprovecharse de ella, sino para servir a la comunidad”.

Desde el Consejo Ciudadano de Aysén invitan a quienes estén interesados en saber más información de sus compromisos e iniciativas, a conectarse a sus redes sociales en Facebook e Instagram “Consejo Ciudadano Aysén” y en la página web consejociudadanoaysen.cl.