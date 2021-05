Un monto superior a los 90 millones de pesos para la extensión del alumbrado público Ruta – 574 km.10 Comuna de Aysén fueron aprobados e informados este martes al Comité Adelanto del sector Valle Verde en Puerto Aysén.

Aysén.- Hasta el sector llegaron la alcaldesa (s) de Aysén, Felisa Ojeda y el encargado de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, Sebastián Ponce, quienes Duero a conocer la noticia a los vecinos presentes en el lugar, quienes manifestaron su alegría por esta histórica demanda que beneficiará a once familias ayseninas.

“En estos momentos, me encuentro contento por mí y por mis vecinos, es algo que nosotros anhelábamos hace casi 25 años. Gracias a Dios ya tenemos todo en mano, todo va marchando y estamos agradecidos, principalmente por lo rápido que salió todo esto. No lo esperábamos tan pronto, así que felices”, indicó Jorge Barrientos, presidente del Comité Pro Adelanto Agua Potable y Electrificación Valle Verde.

Por su parte, Luis Coñuecar, vecino del sector señaló que “este es un proyecto que viene solicitando la comunidad por veinte o más años, por tanto, que se haya dado luz verde en este momento para poder concretar este alumbrado público para todo este sector es tremendamente importante”.

Asimismo, el también consejero regional por la provincia de Aysén, relevó el trabajo realizado desde el municipio y la celeridad con que se avanzó en esta iniciativa. “Agradecer al alcalde que en su oportunidad hizo un compromiso con la comunidad y ese compromiso hoy se ve reflejado con la entrega de este documento que a corto plazo va a ser una realidad”.

La aprobación de los recursos para este proyecto -por un monto de $90.283.121.-, se encuentran enmarcados en el programa Mejoramiento de Barrios – FET (Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19). Al respecto, “hoy día estamos anunciando esta extensión de alumbrado público, que les va a cambiar la vida a los vecinos, les va a dar mayor seguridad y es lo que anhelaban hacen muchísimo tiempo”, manifestó el encargado de SUBDERE, Sebastián Ponce agregando que “muchas veces nos topábamos por ahí con muchas ideas de proyecto que no llegan a ningún lado. ¿Cuándo hacen la diferencia?, cuando tenemos un municipio comprometido con sus vecinos, un alcalde y equipo que hacen las gestiones necesarias para apalancar los recursos y para ello necesitamos proyectos. Es así como hace tres meses, desde que se acercó el alcalde Martínez a los vecinos, se comprometió con ellos, nos golpeó la puerta y teniendo el proyecto es que hoy estamos con este financiamiento. Así que felices de trabajar en equipo, con un municipio afiatado, con un municipio que le responde a su gente y que, por supuesto, nos facilita la pega”.

Finalmente, la alcaldesa (s) por Aysén, Felisa Ojeda destacó la relevancia de este proyecto que beneficiará de forma directa a los vecinos de este sector. “Agradecer a SUBDERE quien, a través de este financiamiento reactivará la economía, pero lo más importante, ayudará a estos vecinos en esta gestión que nace de una reunión que sostuvo con los vecinos el alcalde Martínez, quien al más breve plazo instruyó a los profesionales de Planificación, a nuestro ingeniero eléctrico, Francisco Hernández, que realizó este proyecto, y se levantó, se llevo a cabo y hoy tiene financiamiento. En un periodo muy corto logramos hacer esta iniciativa en que los mismos vecinos han destacado ese grado de cumplimiento que tiene el municipio de Aysén, en este caso al alero de la gestión del alcalde Martínez, así que felices por un día como hoy”, culminó Ojeda Vargas.