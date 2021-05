En la comuna de Aysén junto con elegir a nuevo Alcalde para los próximos 4 años, la comunidad también decidió renovar por completo el Concejo Municipal, eligiendo entre sus primeras mayorías a Tatiana Villarroel Arancibia, quien iba en la lista de Radicales e Independientes.

Puerto Aysén.- La comunicadora conocida por sus programas misceláneos a través de radio Las Nieves de Puerto Aysén, realizó una campaña en terreno, recorriendo la comuna y llegando a las localidades como Islas Huichas donde vivió gran parte su infancia.

Unida al trabajo de campaña de Julio Uribe, pudo levantar una candidatura nueva, llena de ideas, con un compromiso claro y directo con la gente, lo que le permitió ganarse el cariño de los electores, dando como resultado su elección como Concejala por la comuna porteña.

“Muy contenta, feliz con el tremendo apoyo que tuve de parte de la comunidad que fue a votar, no me esperaba tanto cariño. Esta es una tremenda responsabilidad, si bien termínanos la campaña y ganamos, ahora se viene lo más importante que es, devolver la confianza a la gente que votó por mí”.

Tatiana Villarroel, aseguró que junto al Alcalde electo Julio Uribe, formarán un gran equipo de trabajo en bien de la comuna de Aysén.

“Estoy muy contenta además porque nuestro candidato a Alcalde salió electo, que era uno de los puntos principales de esta campaña. Así es que, somos un gran equipo que va a llegar al Concejo Municipal a ponerle una nueva cara a esta comuna. Vamos a trabajar para todos y todas, aquí no vamos a hacer una distinción de grupos ni de colores políticos, de nada, todo lo contrario”.

Uno de los principales objetivos que ha establecido la Concejala electa por Aysén, Tatiana Villarroel, es “trabajar con las organizaciones sociales, que son el eje fundamental de todo, así es que, muy contenta, agradecida por la confianza. Quiero decirle a la comunidad que van a tener una Concejala que va a estar siempre presente, que va a estar siempre trabajando para la comunidad, ese es mi objetivo”, puntualizó.