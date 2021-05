Una semana de trabajo en terreno realizó el equipo de la gobernación de Aysén junto a la Seremi de Gobierno Tatiana Fontecha, al Seremi de Desarrollo Social Marcelo Jélvez, al Seremi de Vivienda Diego Silva, al Coordinador Provincial de SENCE Marcelo Bórquez y a la colaboración importante del Director Regional del Registro Civil e Identificación Rodrigo Aguilera y su equipo de trabajo.

Aysén.- La Red de Protección Social que ha fortalecido el Gobierno en plena pandemia del covid-19 ha beneficiado a millones de familias del país y de la provincia de Aysén, esto con la finalidad de entregar beneficios, mejorando el acceso a ellos y facilitando información clara y oportuna.

La provincia de Aysén para todo es conocido que el acceso a la información a veces dificulta que los vecinos y vecinas puedan acceder a todos estos beneficios que entrega el Estado, es por esta razón que el equipo de la gobernación de Aysén liderado por el Gobernador Manuel Ortiz realizó un trabajo en terreno de varios días informando y ayudando en la postulación a las personas que así lo requerían “Hemos recorrido la zona norte de la provincia conversando con los vecinos y vecinas, en donde hemos informado de cada uno de los beneficios que este gobierno ha impulsado y reforzado en la Red de Protección Social, estamos muy contentos, no sólo por nosotros, sino que por las muchas familias que pudimos ayudar a postular y que no tenían las herramientas necesarias para poder acceder a estas ayudas sociales” decía la autoridad provincial.

Gretheart Javiera Casanova Cortes joven cisnense de 23 años quién acudió al Gobierno en Terreno para que su familia pueda acceder a la postulación de los beneficios del gobierno, quedando conforme con la postulación realizada “Yo vivo con mi abuela, dejé de estudiar hace cuatro años y sentía que nos pasaban a llevar por el hecho que somos del 40% más vulnerable y vivimos las dos con su sueldo de la pensión, entonces me preguntaba que pasaba, porque el sistema nos arrojaba mal, de verdad se demoró pero más vale tarde que nunca, llegaron nos solucionaron el problema, estoy muy contenta, muy emocionada”.