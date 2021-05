El propietario del local comercial “el Galpón” de Puerto Aysén ha querido hacer pública una situación que califica de injusta, aun cuando ha entregado todos los antecedentes a la autoridad pertinente. Se trata del reciente cierre de su emprendimiento, debido a que una de sus cajeras dio positivo a Covid – 19, lo que habría sucedido fuera del recinto, pero por medida preventiva una segunda cajera debe someterse a la cuarentena.

Puerto Aysén.- Lo molesto para Gustavo Vidal es que, la autoridad sanitaria procedió al cierre de “el Galpón”, aun cuando todo el resto del personal cuenta con su PCR negativo al día y que realizan permanentemente sanitizaciones del negocio, ubicado en el sector Pedro Aguirre Cerda de la porteña ciudad.

“Hay una chica que es cajera del local, lamentablemente dio positivo creo que este domingo que pasó, desde el jueves pasado que no iba a trabajar, porque se sentía mal la chiquilla y le diagnosticaron Covid. Cosa que no se contagió en el local, ella dice que se contagió en su casa. El tema es que nos cerraron el local, lo que encuentro bastante extraño y desde el mismo jueves hablamos con el laboratorio que nos toma las muestras de PCR, nos hicimos todos los exámenes y salimos todos negativos”.

Estando en la capital del país, Gustavo Vidal, se enteró de esta situación por su hermano, “mi hermano me dijo que le mostró el resultado de los exámenes a la funcionaria de salud que llegó hasta el local, no lo tomaron en cuenta, llegaron y cerraron. Entonces, al parecer ellos se basan en presunciones, lo único que dijeron que cerraron el local porque la otra cajera era contacto estrecho con la chica que dio positivo a Covid, por eso cerraron el local, porque ya hay otro caso Covid positivo. Esto es presunción, porque no le han tomado el examen a la otro chica, a eso es lo que voy yo, porque si fuera por presunción medio Aysén o Aysén completo debería estar cerrado”.

“¿Por qué no cierran el Supermercado?… cuantos casos de Covid han encontrado ahí”

Vidal, lamentó que ocurra esta situación que a su juicio es algo sin fundamentos, “entonces, me parece muy malo en cuanto a la fiscalización, yo le estoy hablando con fundamentos, tengo los exámenes PCR hechos por un laboratorio, los cuales están todos negativos y no estoy hablando en base presunciones. Yo entiendo y como me dijo la funcionaria de salud, hay que cumplir los protocolos, estamos de acuerdo, ¿por qué no cierran el Supermercado?, cuántos casos de Covid han encontrado ahí, ¿por qué queda todo tapado?”, cuestionó.

“Lo único que pido es que me dejen trabajar tranquilo”

El propietario del negocio “el Galpón” de Puerto Aysén, hace un llamado a la autoridad, “yo lo único que les pido es que me dejen trabajar tranquilo, yo si tengo Covid y tengo que cerrar el local porque hay Covid o nosotros mismos tenemos Covid, no hay ningún problema. Pero ellos ahora me están hablando en base a presunciones, van llega a cualquier hora del día y te cierran el local, te dicen usted tiene que cerrar porque hay otro posible caso Covid. Esa es la rabia que te da, la impotencia, porque quien me va a pagar los 20, 25 millones de mercadería que estoy cargando en este minuto en Santiago, Salud no me lo va a pagar”.

Este fin de semana Gustavo Vidal llega con su camión cargado con mercadería fresca, principalmente frutas y verduras, productos perecibles y el no poder funcionar significan millonarias pérdidas, por “presunciones”, insiste.

“Yo ya estoy cargando, tengo el barco el sábado, esto me implica pérdida total y salud no me lo va a pagar. Yo una vez aguante a salud que nos pase por encima, años atrás cuando trabajábamos la línea argentina el molino de forma directa, les aguante que nos pasen por encima y nos trunquen el negocio porque estábamos peleando con empresas grandes. Pero ahora ya no, no puedo callar esto porque ya es el colmo, insisto que, lo único que pido es que nos dejen trabajar tranquilos porque ellos están hablando en base a presunciones y yo estoy hablando con fundamentos”.

Con exámenes PCR negativo a la vista, “voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque esto me parece injusto, porque si van a aplicar la ley que sea pareja para todos, comenzando por el Supermercado”, puntualizó el comerciante aisenino.