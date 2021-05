Molestia existe al interior del Concejo Municipal de Aysén, a raíz de una serie de invitaciones que se han hecho a la Intendenta Margarita Ossa, con la finalidad de abordar diversas materias que tienen que ver con la comuna como zona franca y otras de contingencia regional como el subsidio a la calefacción y el alto costo en los materiales de construcción, lo que estaría retrasando incluso proyectos sociales.

Aysén.- El Concejal Socialista, Fabián Aniñir, mencionó al respecto, “para la sesión del Concejo Municipal de hoy, estaba contemplada en tabla la visita de la señora Intendenta, a quien desde el día que asumió como Concejo hemos estado oficiando y tomando acuerdo para solicitarle su presencia en las reuniones, dadas las distintas situaciones que hemos estado viviendo. Primero, la ley de zona franca, tuvimos una reunión hace ya unos tres meses, donde se nos indicaba que este proyecto hace más de un año dos meses no se ha tenido ningún tipo de movimiento administrativo. Tampoco ha estado sesionando la mesa técnica, que fue un acuerdo de este Concejo, su presidente y el Subsecretario de Hacienda”.

A razón de lo anterior Aniñir, afirmó que, “nosotros encontramos que era muy pertinente que la Intendenta viniese al Concejo Municipal y de esta forma nosotros poder plantearle las distintas situaciones que estaban ocurriendo con zona franca. Sin embargo, ayer insólitamente se nos informó que la Intendenta no venía en forma presencial y que lo que estaba solicitando era una reunión vía zoom, la cual fue rechazada en forma unánime por el Concejo, porque consideramos que, hace tiempo que estamos solicitando su presencia y no solamente para manifestar el tema zona franca que ya nos preocupa, sino que otras situaciones también”.

Otros temas preocupantes, son, el alto costo en los materiales de construcción y la baja cobertura que tuvo el subsidio a la calefacción, indicó Aniñir. “El cual bajó de un 80% de cobertura a un 40%, posteriormente subieron a un 50% y lo que ella (la Intendenta), está solicitando son recursos para llegar nuevamente al 80%, lamentablemente esas consultas no se las podemos hacer porque no vino. Una tercera consulta tiene relación con el alto precio que están teniendo los materiales de construcción, cual es la causa por lo que está ocurriendo esto, que nos podría informar desde el ejecutivo y eso no ha sido factible. Por lo tanto, consideramos que no venir en forma presencial al Concejo Municipal rechazando esta invitación, nos deja en un mal pie para lo que viene en torno a zona franca y otras materias de interés comunal y regional”.

El Concejal de Aysén, Fabián Aniñir, emplazó a la representante del Presidente Piñera a hacerse cargo de estos temas que importan a la comunidad.

“La verdad es que desde esta situación, yo emplazo a la Intendenta a tomar su rol como primera autoridad regional, representante del Presidente Sebastián Piñera, a dar respuesta a la comunidad aisenina, en relación al tema zona franca. También respecto al subsidio a la calefacción y el tema del alto costo en los materiales de construcción. Es lo mínimo que puede hacer por la comunidad, ya que su mandato es precisamente para estar al lado de gente y dar las respuestas que se requieren”, puntualizó.