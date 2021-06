Aseguran que a través de diferentes medios de comunicación han sido “denostados” como trabajadores

Aysén.- La Asemuch en la comuna de Aysén en las últimas horas hizo público su malestar por situaciones que estaría protagonizando el Alcalde electo por esa comuna, Julio Uribe, situaciones de las que también serían parte algunos cercanos al ex presidente del Core.

La presidenta de la organización de trabajadores municipales porteños, Doris Rojas, dio lectura a un comunicado donde menciona.

“Respecto de las diversas declaraciones que se han realizado en diversos medios de comunicación, no solamente por parte del electo Alcalde don Julio Uribe, sino que de la gente más cercana a él mayormente, quienes se han referido al personal municipal. En ese sentido, no abalamos en absoluto las acusaciones y como hemos sido denostados el pasado domingo 30 de mayo, en un programa radial por parte de los señores Jaque y Coñoecar, que son las dos personas que emitieron esos pronunciamientos específicamente. Ambos, cercanos al Alclalde (e) Julio Uribe, los cuales solo han provocado un clima hostil y de incertidumbre para todos los funcionarios municipales. Que los movimientos que hoy está realizando la primera autoridad comunal, la cual se encuentra dentro de sus facultades, no tienen por qué ser motivo para enlodar la honra de los que aquí nos encontramos diariamente esforzándonos por otorgar la mejor atención posible a nuestra comunidad, aun poniendo en riesgo la salud de muchos de los funcionarios de primera línea, como son los colegas de la dirección de aseo, ornato y medio ambiente y la dirección de desarrollo comunitario”.

“Exigimos quedar fuera de las rencillas políticas de las cuales no somos parte”

La dirigenta, continuó en base al comunicado de prensa, señalando que, “exigimos quedar fuera de las rencillas políticas de las cuales no somos parte, ya que, los cargos de confianza está muy claro que deben hacer abandono de sus cargos. Que gracias a todos los que aquí laboramos, mejorando e innovando día a día, somos uno de los municipios mejor evaluados a nivel nacional, lo cual, nos tiene muy orgullosos y confiados en que somos capaces de lograr grandes cosas. El próximo 28 de junio, cuando por ley deben asumir las nuevas autoridades, los funcionarios municipales se pondrán a disposición de ellos para llevar a cabo los proyectos y programas propuestos para la comunidad, en pro del crecimiento y desarrollo de nuestra comuna, como lo hemos hecho siempre”.

La presidenta Asemuch Aysén, finalizó manifestando que a contar del 28 de junio, “nos pondremos a disposición tanto del Alcalde como de los Concejales, cuyo cuerpo colegiado se renueva en su totalidad y van a tener siempre toda la colaboración de los funcionarios que tenemos la experiencia suficiente para apoyarlos en su gestión”.