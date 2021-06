En la jornada de este viernes, una joven madre que iba junto a su hija en un vehículo particular por el centro de Puerto Aysén, logra advertir el mal estado de un poste de alumbrado público, es en ese momento que decide comenzar a grabar y en cuestión de segundos cae la capsula donde se encuentra la luminaria.

Puerto Aysén.- “Yo fui al colegio de mi hija a buscarle su canasta y eran pasadas las 11:30 horas, cuando nos dimos cuenta de que ese foco se estaba moviendo, entonces, yo le dije a la persona que iba conmigo que posiblemente por un choque había quedado así. Entonces, al lado había un taxista y le hicimos señas para que se corra un poco más atrás y yo también le dije a la persona que iba conmigo que se corra, ya que, eso estaba muy peligroso y con el viento se movía. En ese momento el foco cayó, fue un golpe súper fuerte y es algo muy pesado”, relató Yasmín Avendaño.

Al momento de ocurrir este hecho, Yasmín, no pude dejar de imaginarse una situación más grave sino se hubiesen corrido un poco del lugar. “Eso está muy muy peligroso, porque me imagino que a veces hay chicos trabajando en el semáforo, les podía haber caído a ellos, a algún ciclista o a un auto. Si no nos hubiéramos corrido, cae arriba del parabrisas y puede haber ocurrido cualquier accidente”.

Yasmin Avendaño, hizo también un llamado a quien corresponde a preocuparse por estas situaciones del todo graves. “El llamado es a las personas que están a cargo de la mantención acá en Puerto Aysén, en realidad este no es el primer caso que yo he visto. En Sargento Aldea hay muchas falencias, tratar de que salgan un poco de sus escritorios y salgan a las calles, porque esto fue un tema súper peligroso, gracias a Dios la persona que iba conmigo fue bastante precavida, el taxista que estaba en el mismo sector también se dio cuenta y tuvo la precaución”.

La vecina de Puerto Aysén, recalcó su llamado a quien corresponda a efectuar una fiscalización más permanente, a recorrer Aysén y verificar todos los problemas y falencias que hay en la ciudad.