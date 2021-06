Con motivo de mantener la continuidad del servicio, los funcionarios del municipio aysenino se encuentran realizando sus actividades laborales bajo diversos sistemas de turnos rotativos, sin embargo, el aumento exponencial de casos en la comuna sigue preocupando a las autoridades. El alcalde, Luis Martínez Gallardo, confirmó en horas de la mañana a diversos medios locales que cuatro integrantes de la casa edilicia (2 de la Dirección de Finanzas y 2 de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente) han sido confirmados como casos positivos a covid-19, ante lo cual, se activaron inmediatamente los protocolos establecidos para evitar repercusiones tanto en el servicio como en la comunidad que día a día debe asistir hasta el edificio consistorial.

Al respecto, el edil manifestó que “todo está funcionando normal, funcionamos a través de turnos, la gente en algunos casos en teletrabajo, iremos tomando las medidas que debamos adoptar en la semana. La municipalidad durante todo este año, toda esta pandemia, no ha cerrado en ningún minuto y de tener que cerrar un departamento más la verdad que ahí ya se nos complica porque el municipio pierde la capacidad de trabajar administrativamente en el edificio y así es que, tendremos que hacer todavía teletrabajo. Pero seguimos trabajando junto a los vecinos todos los días, he de esperar que la gente tome mayor precaución de tal forma que los contagios bajen y no tengamos que cerrar más nuestros departamentos”.

En adición a lo anterior, la primera autoridad de la comuna puerto, explicó que la detección de estos casos se realizó en base a la toma de muestras que se ha dispuesto para resguardar la seguridad de los habitantes de la comuna. Por lo que, ante el aumento en la positividad remarcó que se encuentran habilitados canales de atención remota y que los números de cada departamento para dudas y/o consultas se encuentran disponible en el sitio web municipal (www.puertoaysen.cl)

Finalmente, el líder comunal instó a las familias ayseninas a seguir las medidas establecidas para el autocuidado por parte de la Seremi de Salud de Aysén, las cuales consisten principalmente en el lavado constante de manos, uso adecuado de la mascarilla, distancia física, ventilación y responsabilidad individual.