Sin lesionados resultó el incendio de un vehículo particular que durante el fin de semana terminó con serios daños producto de un incendio que se concentró en la parte delante de móvil. Llegando hasta el lugar personal de Bomberos de Puerto Aysén.

Aysén.- El hecho se registró alrededor de las 15:30 horas del día sábado, a 8 kilómetros de la porteña ciudad en la ruta 240 hacia Coyhaique. Tal como lo informó el Tercer Comandante de Bomberos, Juan Cuyul.

“A las 15:30 se activó por parte de la línea 132, la solicitud de concurrencia al kilómetro 8, un sector semi residencial donde había un vehículo que se estaba incendiando. Se concurrió con dos unidades al lugar y por causas que están siendo investigadas en este momento por parte del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos, estamos buscando la causa y origen de este siniestro que afectó a un vehículo del tipo todo terreno”.

En esta emergencia no hubo personas lesionadas y se controló el hecho en menos de treinta minutos, según dio cuenta el oficial de Bomberos.

“No tuvimos civiles ni bomberos lesionados afortunadamente y la circunscripción y control de la emergencia fue rápida, así es que, en menos de 30 minutos ya la teníamos controlada. En cuanto a la vivienda que estaba a un costado afortunadamente no fue afectada, en el momento no había mucho viento, lo que ayudó a que no pase a mayores, así es que, no tuvimos daños en la vivienda que estaba muy contigua al vehículo”.