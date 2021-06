El dirigente afirmó también que “como Central Unitaria de Trabajadores repudiamos y condenamos todo tipo de trato vejatorio que cause menoscabo laboral y salarial”.

Aysén.- Tras conocer las dificultades que hicieron públicas trabajadores mineros y sus familiares, quienes se desempeñan en la empresa “Pacifico del Sur”, controladora de minera el Toqui en Alto Mañihuales. La entidad privada reaccionó y rechazó toda situación contraria a los protocolos sanitarios y labores reclamados por la gente que presta servicios al interior de esta empresa.

Los servicios públicos como la Seremi de Salud y la Inspección del Trabajo aseguran que han desarrollado las fiscalizaciones que corresponden en este yacimiento. Pero el reclamo de los mineros y sus familiares se mantiene y por temor a represalias o ser despedidos no han querido mostrarse o dar a conocer sus nombres, cuando evidencian situaciones irregulares que se estarían dando al interior de la empresa.

Quien ha conversado con varios de los mineros es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Coyhaique, Mauricio Muñoz y el primer llamado que hace es a todas las empresas a respetar la legislación vigente.

“Primero quisiéramos hacer un llamado a los empresarios, a los empleadores, a los mandantes de las compañías, a respetar la legislación vigente, que por lo demás, es súper básica. Porque hay que recordar que es una de las más pobres del mundo y nosotros queremos mejorar esto en la Constitución que se avecina”.

El Presidente de la CUT Coyhaique, aseguró también que, “cuando nos referimos a empleadores nos referimos a todos, indistintamente del porte de la empresa, compañía o emprendimiento. Nosotros entendemos que si una compañía tiene 100, 200, 500 trabajadores, otra tiene 5, 7, tienen la misma responsabilidad desde el punto de vista legal, en el cuidado y protección de los trabajadores”.

Mauricio Muñoz, agrega que han tomado conocimiento de hechos que afectan a los trabajadores en los distintos rubros presentes en la región.

“Hemos tomado conocimiento de situaciones que afectan a los trabajadores tanto en el comercio, la construcción, la salmonicultura y la minería. Hoy día tomamos conocimiento de lo que está ocurriendo con estas denuncias en la ex minera el Toqui y que sin lugar a dudas, tenemos que estar absolutamente preocupados de lo que está pasando ahí con los trabajadores. En ese sentido, decir que, nosotros como Central Unitaria de Trabajadores repudiamos y condenamos todo tipo de trato vejatorio que cause menoscabo laboral y salarial”.

El Presidente de la CUT, hizo también un llamado a las autoridades a estar pendientes de cualquier situación donde se vulneren los derechos de los trabajadores.

“Para evitar este tipo de situaciones, llamamos a las autoridades competentes a que siempre estén delante de los hechos que están ocurriendo y se están denunciando en la región. Es importante la fiscalización y también acudir al llamado de los trabajadores cuando estos se emiten”.

Muñoz, afirmó que es importante capacitar a los trabajadores en base a sus derechos y protocolos ante cualquier situación, como en este caso es la pandemia.

“Las fiscalizaciones tienen que estar acompañadas también de capacitaciones, para que los trabajadores sepan lo que está ocurriendo en materia de protocolos de vigencia del Covid – 19, el plan de acción emitido por la autoridad. Lo que está ocurriendo con la situación de las mutualidades, hoy el pago de licencias médicas, es importante que los trabajadores sepan que sucede si alguien resulta contagiado o es también del grupo de riesgo, se extiende una licencia médica y esta va a ser cancelada por la mutualidad. Toda esa información tiene que ser entregada por los entes fiscalizadores, en capacitaciones que están en la obligación de hacerlas”.

El Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la capital regional, insiste en que la presencia de los organismos fiscalizadores es vital, para fiscalizar e informar a los trabajadores respecto a las condiciones labores y de seguridad en cada una de sus funciones.

“Absolutamente necesaria la fiscalización constante y permanente por parte de los organismos correspondientes, nos interesa Sernageomin para ver todo el tema minero y también la seguridad de los túneles, nos interesa la Inspección del Trabajo para los contratos, las remuneraciones, la protección a las remuneraciones. Y nos interesa por sobremanera hoy en día lo que tiene que ver con salud, nos referimos a la Seremi de Salud particularmente, para que vea toda la situación que tenga que ver con los trabajadores que están contagiados, los contactos estrechos y también las capacitaciones en esa materia, para que estén protegidos y cuidados”.

El Presidente de la CUT Coyhaique, Mauricio Muñoz, llamó al empresariado regional y nacional a preocuparse de entregar las condiciones adecuados a sus trabajadores, a respetar la normativa vigente, a establecer contratos adecuados y según la labor que desempeña cada trabajador. Además, invitó a todos los trabajadores de distintos rubros a organizarse, a fortalecer el resguardo a sus derechos y en ello aseguró, cuentan con todo el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores.