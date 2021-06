Durante estos días hemos conocido la preocupación y malestar de dirigentes y vecinos en torno a los altos precios que alcanzó el metro de leña principalmente en Puerto Aysén.

Aysén.- Hecho tiene aún más preocupadas a las familias más vulnerables y a los adultos mayores que para ellos el valor de este combustible natural se ha vuelto prácticamente inalcanzable.

Junto con anunciar que este es uno de los temas que podrá sobre la mesa del Concejo Municipal, la Concejala electa por Aysén, Tatiana Villarroel, lamentó que por estos días esté ocurriendo esta situación con los valores que paga la gente por el metro de leña.

“Realmente una situación muy preocupante, donde en estos últimos días ha llegado la información de que el metro de leña llega hasta 55 mil pesos. Un metro de leña para una familia además de pagar ese valor, tienen que buscar a alguien que la corte y si es adulto mayor y vivo solo o sola, debe buscar a la persona que entre la leña, entonces, estamos hablado sobre 60 mil pesos por metro. Así es que, es muy preocupante para toda la comunidad, cuando hay familias que son numerosas, que los niños no están en clases, que pasan la mayor parte del tiempo en la casa y con las temperaturas que hemos tenido y vamos a seguir teniendo, van a tener que mantener fuego gran parte del día. Esto quiere decir que, un metro de leña podría estar durando una a dos semanas con mucha suerte”.

Tatiana Villarrroel, cree que una ayuda claramente es el subsidio a la calefacción, pero está el caso de nuestros adultos mayores, para quienes con sus bajas pensiones este apoyo es importante pero también son muchas las necesidades.

“Tenemos el subsidio a la calefacción (ex bono leña), que entrega el Estado, son 100 mil pesos, con eso una familia alcanza a comprar con suerte dos metros de leña. Pensamos también en las familias que no reciben este bono, pensamos también en los adultos mayores que reciben pensiones de alrededor de 130 mil pesos, con eso tienen que costear sus insumos básicos como luz, agua, gas y ahora más encima con el alto precio de la leña es imposible para el bolsillo de cualquier persona, de cualquier familia de nuestra comuna poder sustentar esto”.

Como insuficientes, calificó la Concejala electa por Aysén las ayudas que otorga el Gobierno en materia de calefacción y a ello se suma que los valores del metro de leña tampoco han sido regulados.

“El valor de la leña no está regulado, yo sé que también se entregan ayudas por parte de la Gobernación Provincial, que son por ejemplo, la leña que se entrega a los clubes de adultos mayores o alguna familia que realmente lo necesite por intermedio de Conaf, pero eso no es suficiente. Y no es suficiente sobre todo cuando hay un tipo de calefacción que no está regulado, que su precio esta inflado y cuando es primera necesidad dentro de lo que en calefacción se trata dentro de la comunidad. Esta es una situación que como Concejal electa nos preocupa, como todas aquellas cosas que afecten a los vecinos”.

Tatiana Villarroel, reiteró que este será uno de los temas que buscará se aborde en el Concejo Municipal, que se busquen las alternativas disponibles para que los organismos que corresponde fiscalicen y se logre regular los precios de la leña. Así mismo, fue clara en señalar que, con esta situación se espera que no suban otras alternativas que hoy está comenzando a utilizar la comunidad como el pellet o la parafina. Por ello, reiteró que es importante que las autoridades hagan algo urgente y en bien de la comunidad, que necesita respuestas concretas, manifestando su voluntad de ser parte de instancias de trabajo que den solución a este problema que hoy tiene preocupadas a muchas familias de la comuna y región de Aysén.