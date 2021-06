Vecinos valoraron este trabajo en terreno del equipo de la gobernación de Aysén.

Aysén.- El frío no fue impedimento para que un grupo de funcionarios de la gobernación provincial de Aysen recorrieran calles del sector sur de Puerto Aysén para apoyar en la postulación al IFE Universal a varios vecinos que por motivo de la pandemia y otras complicaciones no habían podido acceder a este beneficio.

Manuel Ortiz Gobernador de la provincia acompañó a los funcionarios en esta actividad “Salimos con funcionarios comprometidos con lo que significa llegar a cada uno de los hogares que no pudieron por alguna razón venir acá a la gobernación a realizar el proceso que nosotros estamos haciendo desde que aparece por primera vez el IFE, esta vez como última etapa lo estamos realizando, llegando a los hogares de aquellas personas que aún no han podido realizar el trámite y así logramos visitar más de 200 casas en donde un grupo importante de ellos pudo postular al IFE Universal”.

Ana Chacón vecina de Puerto Aysén y que recibió la visita del equipo territorial agradeció esta instancia “Es una gran alegría, porque cuando uno no sabe de estas cosas o no sabe hacerla porque no todos manejamos el internet, para nosotros es una gran ayuda y mucho más cuando la gente anda tan amable y dispuesta a ayudarnos, ojalá otras entidades también puedan hacer esto, es muy bueno para uno que lo necesita”.

Mencionar que la Ministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar anuncio que se extenderá un nuevo periodo de postulación cuyas fechas son entre el 21 y 30 de junio.