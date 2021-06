La dirigenta habitacional de Puerto Aysén, Sara Valdivia, sostuvo una reunión con el Comisario de Aysén, Mayor de Carabineros, Patricio Bustos, oportunidad requerida por la autoridad policial con el fin de conocer algunos inconvenientes que se estarían registrando en el terreno destinado a un comité de vivienda.

Puerto Aysén.- Lo más preocupante seria la falta de un cierre perimetral adecuado, que impida que el recinto se convierta en un sitio eriazo donde se vaya a botar basura o se transforme en un foco delincuencial.

“El Mayor me pidió venir a conocer la problemática que se está suscitando aquí en las tomas, se dirigió a mi casa esta mañana y estuvimos conversando. Lo traje a ver la problemática que realmente nos está afectando y es que no nos cierran el terreno, está entrando mucha gente a tomar, hay mucha delincuencia aquí en las noches, eso ya es la queja de todos los vecinos del lugar y los alrededores. Como yo soy la presidenta del comité, a mí me llaman a cualquier hora, porque los escándalos de los fines de semana aquí son imparables, no hayan que hacer los vecinos, hay hartas casas, adultos mayores”, comentó Sara Valdivia.

La dirigenta habitacional de Puerto Aysén, hace un llamado a quien corresponda, para que también se preparare el terreno y se les pida a las personas que aún mantienen tomas a que salgan del lugar, ya que, ello impediría avanzar en el proyecto del comité de viviendas.

“Nosotros necesitamos tener limpio este espacio para cuando nos lleguen a construir, que no haya una mancha de sangre acá. Serviu el 5 de noviembre de 2020 le depositó a la entidad patrocinante municipal 26 millones de pesos para que se haga el cierre perimetral, que se suponía comenzaba a construirse en enero, estamos en junio y aun no empieza a andar. He mandado correos, porque es la única forma que tengo hoy en día para comunicarme con la entidad patrocinante, pero la única llamada que recibí fue de un profesional, quien me indicó que no podía realizar la reunión hasta que haya cambio de edil”.

Sara Valdivia, afirmó que las personas que mantienen viviendas en el terreno destinado a un comité habitacional, deben salir, ya que contarían con subsidios de arriendo y habitacional.

“Tienen que salir, porque a ellos se les está pagando un subsidio de arriendo, lo tienen activo, sino lo han hecho es porque no quieren salir y tienen subsidio habitacional. Por lo tanto, yo voy a hablar con el director (del Serviu), que si esta gente en lo que queda de este mes no salen del lugar, se les caduque el subsidio. Porque si no quieren hacer nada y están perjudicando a todos sus vecinos, es la única forma de poder ejercer presión para que salgan, porque no puede ser que por ellos estemos retrasando todo un proyecto”.

El Comisario de Aysén, Mayor de Carabineros Patricio Bustos, indicó que el compromiso es siempre estar cercano a la ciudadanía y en esta ocasión conociendo la problemática que afecta al comité que preside la señora Sara Valdivia en la Ribera Sur de Puerto Aysén.

“Vinimos a visitar a la señora Sara y decirle que nosotros estamos con ella, vamos a incrementar nuestros servicios policiales dentro de las rondas extraordinarias que estamos realizando, vamos a trasladar los dispositivos hacia este sector. Es muy buena la información que ella nos entrega, porque delitos en este sector en particular no tenemos, si bien, uno puede apreciar que el sector es bastante vulnerable, debido a que no hay luminosidad. Pero si, vamos a efectuar nuestros recorridos y lo vamos a realizar con la información que nos ha entregado la dirigenta”.

El jefe policial, concluyó manifestando que van a continuar reuniéndose con los dirigentes vecinales, recorriendo el territorio, como ocurrió hace poco por ejemplo, con la población Desafío Justo, donde también se levantó información en torno sus principales requerimientos y así continuarán trabajando con la ciudadanía, puntualizó el Mayor Patricio Bustos.