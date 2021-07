Oyazún llamo a las autoridades de Gobierno a cumplir su trabajo con la comunidad y emprendedores de Islas Huichas.

Aysén.- Ya son varios los años en que los vecinos y comerciantes de Islas Huichas reclaman por la pésima calidad en la transmisión de datos y telefonía en toda la zona. Pero lamentablemente este serio problema no ha tenido solución, afectando también las clases virtuales de los estudiantes.

Para que decir de las transacciones en el comercio o poder utilizar la plataforma de un banco para enviar o recibir dinero. Todo esto mantiene muy preocupados y molestos a los comerciantes, quienes se han contactado con María Inés Oyarzun, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén.

“Estamos como Cámara de Comercio apoyando a la gente Huichas, ya que allá no tienen una organización en esta materia, nosotros como gremio tratamos de apoyarlos en lo que podemos. Y hace mucho tiempo que en la isla no hay una buena conectividad, se supone que la tecnología ha avanzado, estamos en el siglo XXI, hay un compromiso de Gobierno donde día a día salen a decir que están llegando a todo Chile con una mejor conectividad y eso no es así. Creo que Huichas en vez de ir mejorando su conectividad, lo ha empeorado”.

Oyarzun, criticó a la empresa que mantiene su señal en Islas Huichas. “La empresa que se adjudicó es Entel, la que ha hecho una mala gestión a nivel de región y sobre todo en nuestra comuna. En Aysén tenemos problemas con Entel y que esperamos en Huichas, por eso, decirle a las autoridades que hoy en día un comerciante no puede abrir la página de impuestos internos, no puede sacar la boleta electrónica, menos puede trabajar con las tarjetas que tiene Transbank u otras empresas. Se sienten ya desesperados, porque no hay solución”.

Los problemas están afectando a los estudiantes, a la gente que busca utilizar las cajas vecinas, hay días en que la señal se pierde, por ello, María Inés Oyarzún, hace el llamado a las autoridades de Gobierno a reaccionar.

“Hacemos el llamado al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, a la misma Intendenta que por favor tome cartas en el asunto, de que esta empresa se ganó una licitación y no la está cumpliendo. A esta empresa se le pagan muchos, muchos recursos, hagan por favor cumplir esto, porque hay una comunidad de 2 mil personas, que necesitan que ustedes se preocupen de ellos. No solamente vayan en época de elecciones a buscar el voto, la gente de la isla necesita y merece, como así también todo ciudadano, tener una buena conectividad y hoy no la tienen. Esto también está afectando a los comerciantes de Huichas”, afirmó la presidenta del comercio en Aysén.