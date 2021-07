El vecino de la población Las Dalias, en la Ribera Sur de Puerto Aysén, Raúl Serón, quiso hacer público un problema que le está afectando tras la pavimentación de la calle Armando Hernández. Serón, si bien reconoce y valora el progreso de tener frente a su vivienda una calle pavimentada, lamenta por otra parte que a un costado de su casa hayan tapado una zanja donde se acumula abundante agua, la que finalmente llega hasta el patio de su inmueble.

Aysén.- “De los trabajos que realizó la empresa dejó un hoyo, la maquina se metió ahí y lo dejaron así. Cuando llueve mucho, se inunda mi patio y aquí se puede apreciar, ya que, aquí hay una especie de piscina. Entonces, ¿quién es el responsable?, vino el inspector del Serviu y no me dio ninguna respuesta, me dijo que tenía que ir a la Municipalidad, de la Municipalidad me mandaron para acá y se tiran la pelota unos a otros”.

Esta una molesta e incómoda situación para don Raúl y su familia, “es molesto, porque yo tuve que arreglar al lado de mi leñera para que no se inunde, además, tuve que hacer una cuneta para que el agua salga. Fui a la Municipalidad a hablar con el señor Martínez, dijo que iba a coloca un tubo, pero lamentablemente hubo cambio de autoridad y aquí estamos”.

Raúl Serón, espera ser tomado en cuenta por las autoridades y tener solución a este serio problema.

“Hace diez días atrás fui al Serviu, me dejaron anotado y me dijeron que me iban a llamar, lamentablemente no me han contactado, me pidieron mis datos, mi dirección, mi número de teléfono, pero no me han llamado. ¿No sé quién es el responsable aquí, el Serviu o la Municipalidad?, pero tiene que haber alguien responsable”.

El vecino de la población Las Dalias de Puerto Aysén, insistió en el llamado a los organismos que correspondan a estar en terreno y resolver estos problemas que afectan la vida normal de una familia.