“No hay nadie trabajando”, hay áreas que no se han pavimentado y los vecinos esperan respuestas de los entes mandates de la obra, el Municipio y Serviu.

Aysen.- La Concejala de la comuna de Aysén, Tatiana Villarroel, en la última sesión del Concejo Municipal presentó la inquietud de muchos vecinos de calle Armando Hernández, en el sector Ribera Sur, ya que esta arteria fue pavimentada casi en su totalidad, faltando algunos tramos, mejorar las áreas intervenidas y dar respuesta a poblaciones como Los Cóndores, que llevan más de 20 años esperando la pavimentación de su acceso que en estas obras estaba comprometido.

Algo que fue parte de la información entregada a la Concejala por parte del presidente de la junta de vecinos Litoral Austral, Carlos Díaz. Tal como lo mencionó Villarroel.

“Hice saber la inquietud por parte de vecinos del sector de Ribera Sur, donde nosotros tuvimos conversaciones con el presidente de la junta de vecinos Litoral Austral, Carlos Díaz, sobre la preocupación por los trabajos de calle Armando Hernández. Estos trabajos comenzaron en el mes de enero con una firma de convenio entre el Municipio y el Serviu, donde por lo que nos mencionaba el presidente debieron haber finalizado a fines de marzo, principios de abril, pero estamos en julio y aun no concluyen. Además, hace como un mes que no se ve nadie trabajando”.

La Concejala Tatiana Villarroel, agregó que, existía un compromiso de mejorar el acceso a Villa Los Cóndores, algo que no se ha concretado hasta este momento.

“El dirigente también nos hacía mención de un compromiso que en ese momento fue de palabra, él no lo tenía muy claro si había quedado escrito o no, pero un compromiso que había por parte de la administración anterior, de hacerse cargo de la pavimentación de la calle Bomberos Sanders (acceso principal al sector Los Cóndores), cosa que no fue tal. Esa calle no la pavimentaron y nosotros presentamos esta inquietud en el Concejo, porque claramente esto es un malestar que viven los vecinos del sector, hay viviendas que se están viendo afectadas por la mala ejecución de los trabajos”.

La solución ahora debe nacer del Municipio, afirmó la Concejala.

“Claramente quien tiene que buscar una solución para los vecinos es el Municipio, así es que, nosotros hicimos la solicitud de que en un próximo Concejo se nos pueda entregar información, que pasó con ese convenio, que pasa con esos trabajos. El Alcalde nos mencionaba que se iba a reunir con el director del Serviu, esperamos que pueda hacerle las consultas y tengas las respuestas para hacer frente a las necesidades de la gente, entregar una solución y que estos trabajos terminen”.

La idea es que estos trabajos se terminen, se terminen bien y dejen de ser un inconveniente para los vecinos y vecinas de calle Armando Hernández en la Ribera Sur de Puerto Aysén.