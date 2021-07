En la última sesión del Concejo Municipal de Aysén, la Concejala Rosa González Borquez, propuso mejorar las señaléticas de tránsito en la comuna, considerando que en algunos puntos de la ciudad se han registrado accidentes por ausencia o mal estado de estos elementos.

Aysén.- La Concejala, también sostuvo una reunión con la directora de transito del municipio a raíz de esta misma situación, pero lamentablemente por falta de recursos, este tema recién podría contar con presupuesto en el mes de septiembre este año para ejecución el 2022.

“Tuve la oportunidad de reunirme con la directora de tránsito, la señora Mabel Velásquez, a quien agradezco su disposición y justamente por las demandas que nos hacen llegar los vecinos, con la preocupación que existe por la falta de señalética, sumado a la falta de iluminación, como así también falta de lomos de toro en las calles que tienen mayor extensión. Entonces, ella me explicaba que lamentablemente hoy no hay un recurso para generar esas ayudas inmediatas, sin embargo, en el mes de septiembre ya podrían postularse y exigiendo para el presupuesto del próximo año. De esta forma, poder solucionar todas las necesidades que existen en Puerto Aysén y en la ciudad de Chacabuco, donde también han llegado demandas”.

Rosa González, añadió que, ante los muchos requerimientos lo que falta es el financiamiento para abordar estas necesidades. “Hay muchas demandas y el tema es transparentar a los vecinos de que faltan recursos, mientras que la directora hace todo lo posible por gestionar esos recursos para poder solucionar los inconvenientes. Además, tenemos que evidenciar que, en Aysén existe nuestro particular clima que necesita también de un material que sea resistente. Las ideas están todas expuestas, la directora tiene noción de eso y tiene mucha voluntad de poder solucionarlas, apelando a que el próximo año el presupuesto sea mucho mayor para el departamento de transito”, puntualizó la Concejala.