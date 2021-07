Con una ceremonia virtual, en el marco de los resguardos sanitarios por el COVID – 19, se realizó el lanzamiento del Programa Mujeres Jefas de Hogar año 2021, que se ejecuta a nivel local vía convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, y la Municipalidad de Aysén. En la actividad se dio la bienvenida a las 90 participantes que ingresan a este modelo programático, que promueve la autonomía económica de las mujeres; a través de un conjunto de herramientas que les permitan generar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades para la conciliación del trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.

Durante su intervención, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Bárbara Ortúzar Candia, sostuvo que “el Programa Mujeres Jefas de Hogar de SernamEG es super potente, la idea es que ustedes las participantes puedan a través de los talleres de formación para el trabajo y luego con su proyecto laboral desarrollen aún más sus habilidades. Para el Ministerio la autonomía económica de las mujeres es un pilar fundamental de lo que estamos trabajando y para el presidente Sebastián Piñera es trascendente que podamos lograrlo llegando a ustedes con este tipo de programas; así que las invito a que le saquen el máximo provecho posible”.

Por su parte, la Directora Regional de SernamEG Aysén, Elizabeth Gutiérrez Eggers, resaltó la trayectoria del modelo programático, precisando que “llevamos 25 años trabajando en este Programa, lo que nos ha permitido habilitar laboralmente junto al Municipio a cerca de 2.000 mujeres en la comuna de Aysén y este 2021 son 90 las participantes que ingresan a este modelo programático que se suman a las 89 mujeres del año pasado; las que continúan con su trayectoria en el Programa. Creemos como SernamEG que una de las principales fortalezas que debemos habilitar es que las mujeres puedan incorporarse, mantenerse y desarrollarse en los espacios laborales, porque en el país el 42% de ellas son jefas de hogar y en la comuna de Aysén esta cifra llega a un 47%. Es por esto que como Servicio seguiremos desarrollando programas como el Mujeres Jefas de Hogar, ya que entendemos que las chilenas somos protagonistas de un cambio cultural, donde necesitamos como sociedad, que se mejoren las oportunidades de vida de todas nosotras”.

El Programa Mujeres Jefas de Hogar se ejecuta en el territorio comunal desde su inicio de manera ininterrumpida, a través de sucesivos convenios suscritos entre la Municipalidad de Aysén y SernamEG. Para su ejecución, el Municipio tiene habilitada la Oficina Comunal del Programa Mujeres Jefas de Hogar; bajo dependencia de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO.

Durante la ceremonia, el Alcalde de Aysén, Julio Uribe Alvarado, dijo: “para mí es un orgullo estar al frente del Municipio de Aysén y poder llevar a cabo estos convenios que van en directo apoyo de las mujeres. Bajo mi mirada lo más importante para el desarrollo de la comuna es poder contar con mujeres capacitadas y empoderadas en sus labores. También felicito el trabajo que realizan las profesionales de este Programa y de la DIDECO. Finalmente, desearles que les vaya lo mejor posible y este Alcalde está disponible para colaborar en lo que fuere necesario”.

Durante la ceremonia, entregó su testimonio la participante del modelo programático que ingresó el año 2020 y está próxima a egresar de este apoyo, Denis Talma Mardones, quien resaltó que “soy emprendedora y madre de tres hijas. Estos dos últimos años han sido tiempos difíciles debido al virus Covid-19. Participé junto con otras 89 mujeres el año pasado en los talleres formativos mediante plataformas de internet. Personalmente siento gratitud y orgullo de haber culminado esta etapa acompañada de un gran equipo que me ayudó a acceder a capacitaciones que me han permitido fortalecer mi emprendimiento, también recibí orientación respecto a fondos, conocimiento que hoy me llevo y sé que me servirá a lo largo del tiempo”.

En la ceremonia de apertura del Programa Mujeres Jefas de Hogar asistió la Seremi de Gobierno, Tatiana Fontecha Bórquez; la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Bárbara Ortúzar Candia; el Alcalde de Puerto Aysén, Julio Uribe Alvarado; la concejal Tatiana Villaroel Arancibia; la Directora Regional de SernamEG, Elizabeth Gutiérrez Eggers; la Directora del Servicio de Cooperación Técnica, Cinthya Pantanalli Wandersleben; y en representación de la Directora Regional de Fundación INTEGRA, la Jefa Territorial de Calidad Educativa, Verónica Cárcamo Galaz.