Dando cumplimiento a su compromiso de estar con la comunidad y sobre todo cuando existan problemas, la Concejala de la comuna de Aysén, Tatiana Villarroel Arancibia, estuvo esta semana acompañando los vecinos y vecinas de Villa Aysén, quienes se manifestaron cansado del constante paso de camiones, deterioro de su calle principal y los inconvenientes que ha generado el permanente tránsito de vehículos de alto tonelaje más la compactación de un terreno colindante a la población.

Aysén.- “Nosotros por supuesto del lado de los vecinos, para entregar nuestro apoyo a ellos y que les respondan con soluciones a las problemáticas que los vienen afectando hace varios meses atrás. Donde el día sábado pasado estuvieron sin energía eléctrica hasta pasadas las 23 horas y además hay muchas casas con daños estructurales por el paso de camiones de alto tonelaje y por la compactación dinámica que está efectuando en el sector. Se llegó a algunos compromisos, este martes hay una reunión para ver el avance de estos, esperamos que se cumplan que es lo importante y que los vecinos puedan tener una vida más tranquila en el sector, aunque con el paso de los camiones va a ser un poco complicado. Pero nosotros estuvimos con los vecinos desde el inicio de esto, desde antes de ser Concejala ya estábamos acompañando a los vecinos, ahora con mucho más razón vamos a respaldar el reclamo por las situaciones que a ellos más le aquejan”.

La Concejala Villarroel, sostuvo un dialogo con el Director Regional del Serviu, a quien expuso también la situación de calle Armando Hernández, en la Ribera Sur de Puerto Aysén. Donde existe la necesidad de pavimentar un tramo, que es el acceso a Villa Los Cóndores, por Bomberos Sanders y también inspeccionar la pavimentación de la calle, que en algunos sectores ha provocado inconvenientes a los vecinos, a lo que se suma que nadie estaría trabajando ya que las obras no han finalizado.

“Hablamos con el Director por calle Bomberos Sanders, debido a un compromiso que hay por parte de la administración anterior del Municipio, que consistía en pavimentar ese tramo. El Director del Serviu fue muy claro en decir que no hay tal pavimentación para Bomberos Sanders, que el Municipio si bien habría presentado un proyecto, no estaba bien hecho, quedaron en que lo iban a volver a presentar, pero el Municipio no presento nada, así es que, ese tramo no entraba en la pavimentación. Con respecto a los trabajos en calle Armando Hernández, mencionaba el Director Serviu que estaban por terminar, pero le dije que vecinos nos comentaban de que hace un mes que no se ve nadie trabajando, además, le hicimos mención de vecinos que se les inundan sus sitios, donde les destruyeron sus entradas de vehículo, donde solo tiraron ripio y el Director también se comprometió a realizar una visita en terreno para ver en qué situaciones están los vecinos, esperamos que esto se cumpla, vamos a estar pendientes de aquello”.

La Concejala de Aysén, Tatiana Villarroel, comentó que ha recibido la inquietud de otros vecinos que presentan algunos inconvenientes en sus sectores, comprometiéndose a ir a terreno en la medida que se van evidenciando los problemas y se puedan exponer a las autoridades pertinentes, en búsqueda de soluciones, que es lo que espera la ciudadanía, finalizó Villarroel.