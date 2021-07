Hacen un llamado también a las autoridades y a quienes deben fiscalizar a estar en terreno para mejorar muchas situaciones que en Puerto Aysén requieren con urgencia una intervención.

Puerto Aysén.- A la espera de una reunión con la primera autoridad comunal, donde se puedan abordar diversas materias que afectan tanto al comercio como a la propia ciudadanía, la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén, María Inés Oyarzún, dio a conocer su preocupación por el colapso de los estacionamientos, principalmente en calle Sargento Aldea y la plaza de porteña ciudad, los cuales están copados por funcionarios públicos, aseguró.

“La cantidad de vehículos que tenemos hoy en día, que están ocho, nueve horas en las calles, entorpeciendo el flujo de los clientes que no pueden estacionarse en ningún lado. Entorpeciendo la parte corporativa de los locales comerciales y la gran mayoría son funcionarios públicos, sobre todo en el sector plaza que realmente está colapsado por vehículos de funcionarios de bancos, municipio, gobernación, sin dar ninguna prioridad al cliente, al adulto mayor que quiere hacer sus trámites o comprar. Yo creo que eso tenemos que mejorarlo, quizás poniendo parquímetros”.

María Inés Oyarzun, agregó que existen opciones para descongestionar un poco el sector plaza y el centro, instalando por ejemplo, un área de estacionamiento en el parque municipal, muy próximo al principal paseo público de Puerto Aysén.

“Tenemos un espacio gigante, el parque municipal que permanece casi 11 meses sin actividad, solamente se reactiva una vez al año, entre diciembre y enero cuando se hacia el aniversario. Ahí tienen capacidad para colocar 100, 200 vehículos, tal vez se puede cobrar un pequeño peaje. Pero por favor limpiemos lo que son las calles principales, los anexos, muchas veces las calles transversales están por ambos lados con vehículos. Se contrató un ingeniero en tránsito que está en el municipio, yo creo que tiene que salir a la calle hacer su pega, ya está bueno de pasar tanto en la oficina, la calle es la que deja”.

A esto, se suma la falta de señalética o deterioro de la misma, lo que dificulta sobre todo a quienes visitan Puerto Aysén, afirmó la presidenta de la Cámara de Comercio.

“Hoy un turista llega y no sabe cómo ingresar, hoy la gente no está utilizando de manera adecuada las áreas verdes, los autos se estacionan sobre las áreas verdes, pero, tenemos inspectores municipales los que deben funcionar. Los Municipios son un gobierno local, que dirige toda esta comuna, la mayor potestad en este ámbito la tiene el municipio, áreas verdes, deterioro de señaléticas y la responsabilidad la tienen ellos. Pero, trabajemos, ya estamos con un mes del nuevo alcalde, yo sé que cuesta al comienzo pero hay que dar órdenes, que la gente salga a la calle a trabajar, no a comprar ni hacer vida social”.

La idea es potenciar fuertemente el trabajo en terreno, enfatizó María Inés Oyarzún, ya que, existen tantas otras necesidades como mejorar las luminarias de la ciudad, hay sectores que están por años muy oscuros, retomar un antiguo proyecto que permitiría instalar techo en el centro de la ciudad, sobre todo para la gente que visita el comercio en nuestra ciudad donde llueve gran parte del año, puntualizó la dirigente del comercio aisenino.