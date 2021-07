Servicios Públicos como, Seremi del Trabajo y Previsión Social, Seremi de Transportes, Seremi de Desarrollo Social, Registro Civil, Carabineros, Policía de Investigaciones, Cuadrilla Sanitaria de la Seremi de Salud, además de funcionarios/as de la Delegación Presidencial Provincial de Aysén asistieron a la actividad.

Villa Mañihuales.- En el Liceo de Villa Mañihuales se realizó una nueva edición de Gobierno en Terreno, donde la comunidad acudió al operativo cívico-social organizado por la Delegación Presidencial Provincial donde se entregaron respuestas a cada uno de los requerimientos y/o tramites planteados.

El vecino Patricio Vidal agradecio tras haber recibido el pase de movilidad y otras atenciones “Es una gran oportunidad, porque hay muchos vecinos como en este caso yo mismo, para sacar nuestro pase de movilidad, porque es más complejo para nosotros, aquí los mismos funcionarios lo hacen en el acto y ayuda mucho a evitar ir a Aysén, agiliza mucho el tiempo de la gente, contento que nuestro Gobierno se acuerde que tenemos a Mañihuales esperando por todas sus autoridades”.

José Sandoval llegó con su perrita donde el veterinario de Carabineros, quedando muy contento con la atención recibida “Excelente la experiencia porque me atendió Carabineros, donde me vio la perrita que la traía yo con problemas de una infección que le salió en nariz y ojos, me la atendió muy bien el veterinario”.

Los cambios en la fase del plan Paso a Paso en la comuna han permitido poder retomar este trabajo en terreno para ir en ayuda de los vecinos “Afortunadamente la baja de contagios en nuestra región nos ha permitido nuevamente salir a realizar este Gobierno en Terreno, hoy en la localidad de Villa Mañihuales con muchos servicios públicos a disposición de la comunidad y estamos alegres, porque hemos visto que estaban esperando realizar trámites pendientes que no han podido realizar producto de la pandemia” puntualizo Andrea Ponce Delegada Presidencial Provincial (s).