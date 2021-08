A pesar de la pandemia distintos servicios públicos se han coordinado para realizar esta campaña preventiva.

Aysén.- Esta campaña de sensibilización es impulsada por Carabineros de la Segunda Comisaría de Aysén, a través de la Oficina de violencia intrafamiliar, en conjunto con la Delegación Presidencial Provincial, SERNAMEG, Ilustre Municipalidad y Barrios Comercial Entre Fiordos.

En un punto de prensa realizado en Puerto Aysén se hizo el lanzamiento de la campaña informativa “Úsala, pero que NO te callen” esto en clara alusión a que el uso de la mascarilla en tiempos de pandemia, no puede impedir el silencio de las mujeres ante un hecho de violencia contra ellas. Manuel Ortiz Delegado Presidencial Provincial mencionaba lo importante del trabajo colaborativo para realizar esta campaña de difusión “es un gran trabajo colaborativo y coordinado con Carabineros, con la DPPAysén, con SERNAMEG, con la Municipalidad de Aysén y también con barrios comerciales Entre Fiordos, este es un tremendo mensaje que esperamos sea recibido como corresponde y hacemos un llamado a seguir respetando el derecho de las mujeres y sobretodo cuidándolas que es lo más importante”.

El Mayor de Carabineros Patricio Bustos y quienes son los artífices de esta campaña indicaba “esta actividad la estábamos organizando hace bastante tiempo, esto es algo muy provechoso a través de nuestra oficina de violencia intrafamiliar darle a conocer a todas las mujeres que usen la mascarilla pero que no las callen y así que se acerquen todas las mujeres para poder brindarles todo nuestro apoyo como Carabineros de Chile”.

Elizabeth Gutiérrez Directora Regional de SERNAMEG señalaba de lo importante que es realizar este tipo de campañas preventivas “en esto nosotros tenemos que tomar conciencia que la prevención es el eje angular del trabajo que desarrollamos, sin esto después lamentamos situaciones por lo tanto la transformación cultural tiene que ver con la educación y por eso es este inicio de la campaña”.

Víctor Llanca Coordinador del Centro de la Mujer Na Alveré también se sumó con su equipo de profesionales a esta actividad “para nosotros es relevante esta iniciativa donde repartiremos folletería en donde se encuentran nuestros números de ayuda, así que es muy importante esta iniciativa”.

En tanto Ana María Peed del Barrio Comercial Entre Fiordos de Puerto Aysén nos señalaba del importante apoyo que entregan en estas iniciativas que van en ayuda de la comunidad “desde que nos iniciamos hemos participado en todo este tipo de campañas, sobre todo en prevención a la mujer por el hecho que la mayoría de las socias del barrio comercial somos mujeres, es muy importante para nosotros que aquellas mujeres que sufren agresión sepan de los números de los teléfonos que estarán dispuestas en los locales comerciales”.

Finalmente señalar que los números a disposición de la ciudadanía para realizar una denuncia y/o pedir orientación son los siguientes:

SERNAMEG: 1455

FONO FAMILIA: 149

FONO CENTRO DE LA MUJER: 67-2-334845

FONO DENUNCIA SEGURO: 600 400 0101