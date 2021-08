Aclarando que de ninguna manera buscar oponerse al progreso y menos a que otras familias tengan su casa propia, los vecinos y vecinas de Villa Aysén junto con soportar el tránsito de camiones de alto tonelaje durante todo el día, lo mismo ocurre ahora, con una maquinaria de gran tamaño y peso que está desarrollando la “compactación dinámica” para un complejo habitacional.

Puerto Aysén.- Desde las 8:30 horas y hasta aproximadamente las 17 horas, deben escuchar los fuertes golpes que una especie de martillo produce cada vez que impacta el terreno colindante a la Villa y lo que además está generando un nuevo asentamiento de sus viviendas, grietas en las paredes, destrucción de cerámica, problemas en puertas y ventanas, debido a este permanente golpe en la tierra.

“Mi casa se mueve bastante, se ha agrietado en algunas partes, pero hay otras personas que están peor, como las personas que viven en la orilla, prácticamente al lado donde está trabajando la máquina. En el caso de mi hija, tiene harto deterioro, igual es molesto el golpe ese, no deja dormir a las guaguas, hay personas mayores y gente que le ha afectado demasiado esto, incluso de manera psicológica. Los vecinos están molestos, porque es mucho, está muy cerca de las casas”, comentó Glenda, una vecina de Villa Aysén.

Blanca es otra de las vecinas del sector y asegura que, “esta situación ya salió del límite, porque los vecinos todos colapsados, todos enfermos de los nervios, todos los días golpes, las casas sufriendo daños y por lo visto la empresa no se va a hacer responsable de nada, como toda empresa que se van y después se lavan las manos. Yo también le hago un llamado a mis vecinos que nos unamos, que reclamemos juntos, porque acá uno mira la población esta echa un desastre”.

Las vecinas de Villa Aysén en Puerto Aysén, recordaron a la empresa L&D, al Director Regional del Serviu Nelson Quinteros, al Diputado Miguel Ángel Calisto, a las Concejalas, al Consejero Sergio González y a todas las autoridades que han ido al lugar, mostrando su preocupación por lo que ahí ocurre, a que los apoyen con situaciones concretas, que hayan soluciones, de lo contrario no descartan comenzar con manifestaciones.