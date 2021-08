El día 7 de agosto fue el día oficial del Dirigente Social.

Aysén.- La instauración del Día del Dirigente Social -establecida durante el mandato del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle- busca reconocer el reconocimiento profundo a la labor de las y los dirigentes vecinales y comunitarios de todo el País.

Durante estos días el DPPAysén Manuel Ortiz visitó a diferentes hombres y mujeres que cumplen un rol importante dentro de la sociedad, ocasión que la autoridad provincial destacó el trabajo que realizan por el bien de toda nuestra comunidad “La verdad que el día del dirigente social son todos los días del año porque cada uno de ellos, hombres y mujeres que han dedicado su vida entera para trabajar por el resto de la comunidad y lograr tantos avances y tanto progreso para las comunidades merecen un reconocimiento todos los días por su labor, nosotros como DPPAysén hemos hecho entregas de reconocimientos a algunos dirigentes que en estos momentos han marcado un hito importante para nuestra provincia”.

Rosa Chávez emblemática dirigenta del sector Pedro Aguirre Cerda agradeció el gesto que tuvo el DPPAysén Manuel Ortiz “No me lo esperaba, creo que ese reconocimiento me da una satisfacción del trabajo que yo hago a diario, que es un trabajo que lo hago con mucha voluntad sin ser obligada, porque las cosas se deben hacer de vocación, con transparencia, con entrega y esto me dignifica, me siento muy orgullosa agradecerle a él (Manuel Ortiz) que se haya tomado este tiempo en elegir mi nombre”.

En Puerto Chacabuco la autoridad provincial aprovechó de reconocer el trabajo que sigue realizando por sus vecinos la señora Ramona Argel quién se mostró emocionada con el reconocimiento “Le agradezco muchísimo, porque a mí me emociona, porque muchas veces nosotros somos los que andamos para allá, le agradezco porque esto es importante también es un cambio emocional y radical que las autoridades lleguen a sus casas, le agradezco el tiempo que se da de haber venido para acá”.

Señalar finalmente que la autoridad provincial continuará con la entrega de reconocimientos durante los próximos días.