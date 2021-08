Desde hace algún tiempo a la fecha, el Concejal Alejandro Soto, mantiene en hall de la Municipalidad de Aysén una maquinas con las cuales genera un negocio, ya que son artículos que expenden productos luego de insertarles monedas.

Aysen.- Cuando nuestro departamento de prensa conversó con el Concejal en cuestión aseguró que esto era un tema legal y que contaba con las autorizaciones para hacerlo, aduciendo que anualmente pagaba una cifra importante en impuestos.

Esto fue llevado a una de las recientes sesiones del Concejo Municipal de Aysén, por el Concejal Gabriel Muñoz, quien hizo las consultas a la oficina de administración y finanzas de la casa edilicia, desde donde le contestaron vía oficio que no había conocimiento de estas maquinarias ni menos existía autorización de ningún tipo para que estuvieran en el edificio municipal.

Hoy el Alcalde, Julio Uribe, señala que a razón de lo mismo esas máquinas deben salir de la Municipalidad, más aun si pertenecen a un Concejal en ejercicio. “Se le solicitó el retiro, ya que, legalmente no podrían estar acá. No había un contrato de por medio, por lo tanto, no había algo formalizado y ahora regularla no podría por su cargo de Concejal”.

Por ahora, se analiza con el área jurídica, si el Concejal Alejandro Soto, deberá pagar o no por el tiempo que esas maquinarias estuvieron en la municipalidad generando un negocio y recursos para el Concejal, además, “No había ningún documento, no había ninguna autorización por parte de la DAF (dirección de administración y finanzas)”, puntualizó el edil porteño.